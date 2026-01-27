Trump Invita a México a Integrase a su Junta de Paz; Sheinbaum Analiza Respuesta

Este martes, 27 de enero de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que su homólogo de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, invitó a su gobierno a ser parte del Foro de Paz Propalestina.

México analiza propuesta de Trump

Durante la conferencia mañanera de hoy, la presidenta Sheinbaum subrayó que la respuesta está en análisis por la postura histórica mexicana en política exterior y su reconocimiento del Estado palestino.

Sí, recibimos la invitación por parte del presidente Trump y la respuesta que dimos es que lo tenía que analizar la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y tiene que ver con esta decisión (de que) México es un país que ha reconocido a Palestina como nación.

Cabe recordar que la semana pasada, Trump firmó durante el Foro Económico Global de Davos en Suiza el acta constituyente de su Junta de Paz, un órgano concebido inicialmente para supervisar su plan de paz para Gaza y que ahora quiere ampliar a otros conflictos globales.

