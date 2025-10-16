Podcast Política Déjà Vu | El Plan de Paz de Donald Trump para Medio Oriente

En el nuevo episodio de N+ Podcast Política Déjà Vu, la periodista Fernanda Caso habla sobre el acuerdo de cese al fuego entre Israel y Palestina, así como del papel del presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, en las negociaciones.

Y es que con su estilo personal de liderazgo, el mandatario republicano logró sentar a los jugadores clave en la mesa.

En este episodio, la periodista habla sobre el plan de acción de Trump, que tiene contempladas diferentes medidas a corto, mediano y largo plazo para apaciguar la región.

Noticia relacionada: Israel Entrega 30 Cuerpos en Gaza; Acusan Que Algunos Tienen Signos de Abuso.

¿Primera participación de un presidente de EUA?

Pero además, Fernanda Caso recuerda la última vez que un presidente estadounidense medió entre dos naciones en Medio Oriente para intentar traer una paz duradera.

Por ejemplo, la acción en 1978 de los jefes de Estado de Egipto e Israel para acordar un cese al fuego, luego de pasar años en guerra en torno a territorios palestinos.

Video: Podcast Política Déjà Vu con Fernanda Caso: Un Acuerdo de Paz en Medio Oriente

El Premio Nobel de la Paz

Los ganadores del premio aquél año eran dos presidentes: el de Egipto, Anwar al-Sadat, y el de Israel, Menachem Begin, por los acuerdos de paz logrados entre esos países y que ponían, aparentemente, fin a las enormes disputas sobre los territorios palestinos.

Pero esto sorprendió por lo polémico que había sido Begin: tiempo atrás se le había identificado como un terrorista, pero ahora se le alababa como un héroe nacional, e incluso ganó el premio Nobel de la Paz.

En este episodio, Fernanda Caso habla con Emmanuel Rosales, editor de N+ para asuntos de Medio Oriente, sobre los acuerdos de paz entre Israel y Palestina, así como el liderazgo de Donald Trump en la región.

Con información de N+.

spb