Israel Entrega 30 Cuerpos en Gaza; Acusan Que Algunos Tienen Signos de Abuso

El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza informó que Israel entregó este jueves otros 30 cuerpos de palestinos, algunos de ellos "presentan signos de abuso, palizas, esposas y vendajes".

El Ministerio de Salud anuncia la recepción de 30 cuerpos de mártires, liberados hoy por la ocupación israelí y la Cruz Roja, lo que eleva el número total de cuerpos recibidos a 120

Medios palestinos vinculados a Hamás informaron que algunos de los 45 cuerpos entregados previamente por Israel tenían signos de abuso y tortura.

De acuerdo con el plan de paz, Israel debe devolver a Gaza los cadáveres de 360 palestinos muertos durante la ofensiva a cambio de los cuerpos de los 28 rehenes que estaban en manos de las milicias palestinas.

Hasta el momento, Hamás solo ha entregado nueve cuerpos de los 28 que tiene en su poder, y aseguró que no puede hallar más cadáveres sin la ayuda de un equipo especializado debido a la extrema destrucción y escombros en Gaza.

Israel mata a tres gazatíes

El Ejército de Israel mató a tres gazatíes este jueves 16 de octubre desde que entró en vigor el cese al fuego en la Franja de Gaza.

Con estas víctimas, la cifra de palestinos muertos desde el alto a las hostilidades ascendió a 23, de acuerdo con fuentes del Hospital Naser y del de Al Adwa.

Uno de los detenidos de este día fue atacado por un dron israelí en la zona de Al Saqiya, en la ciudad de Bani Suheila, al este de Jan Yunis. La segunda víctima murió por heridas provocadas por un disparo del Ejército israelí, también en Jan Yunis. El tercer gazatí asesinado murió en otro ataque en el campamento de refugiados de Bureij, en el centro de la Franja de Gaza.

Además de las 23 personas fallecidas, se han reportado 122 heridos, de acuerdo con un funcionario del Ministerio de Sanidad gazatí.

Con información de EFE

