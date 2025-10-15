El Día Después en Gaza Luego de la Entrada en Vigor de Primera Fase del Acuerdo de Paz

Desde el aire se suman kilómetros de escombros, edificios colapsados y calles irreconocibles. Dos años de hostilidades han dejado a la ciudad devastada. Miles de palestinos han comenzado a regresar, entre ellos los prisioneros liberados esta semana, como parte del intercambio acordado entre Israel y Hamas. Vuelven a lo que alguna vez fue su hogar, pero encuentran apenas los restos de una vida interrumpida.

Naciones Unidas estima que el 90% de las viviendas en Gaza ha sido destruido.

Hospitales, escuelas, caminos y la infraestructura básica quedaron inservibles tras los bombardeos. Lo que antes eran barrios densamente poblados son ahora extensiones de polvo y concreto quebrado.

En los mercados improvisados, familias buscan lo que pueden rescatar. Algunas levantan tiendas entre la destrucción mientras otros simplemente se sientan frente a lo que fue su casa.

Acuerdo de Alto al Fuego, un respiro

No hay electricidad, ni agua potable, ni medicinas suficientes. El acuerdo de Alto al Fuego, la primera fase de una tregua frágil, ha sido un respiro. No obstante, la magnitud de la destrucción plantea una pregunta inevitable: ¿Cómo se reconstruye una vida, una ciudad después de perderlo todo?

El representante del Programa para la Asistencia al Pueblo Palestino de la ONU, Jaco Cilliers, calcula que se deben remover unos 55 millones de toneladas de escombros creados por la destrucción de todo tipo en dos años de conflicto.

Video: Primer Día del Regreso a la Ruina en Gaza tras Entrada en Vigor de Primera Fase del Acuerdo de Paz

Reconstrucción

La reconstrucción de la Franja de Gaza requerirá al menos 70 mil millones de dólares, de los cuales 20 mil millones deben invertirse en los próximos 3 años para hacer viable la vida en el territorio palestino.

El proceso podría tardar décadas y dependerá del flujo de recursos destinados a ese fin. En una primera etapa, los fondos provendrán principalmente de donaciones internacionales.

Por lo pronto, desde el cielo, Gaza se ve silenciosa y desierta.

Y entre los escombros se escuchan los murmullos de un regreso que parece imposible.

Historias recomendadas:

Con información de Enrique Acevedo

LECQ