México vs Ecuador Hoy: Posibles Alineaciones del Partido Amistoso de Fecha FIFA

La Selección Mexicana afronta el duelo de esta noche ante Ecuador con la necesidad de revertir la mala impresión que dejó en su último compromiso frente a Colombia. La derrota por 4-0 en Arlington, Texas, evidenció fragilidades en defensa, poca generación al ataque y una banca sin respuestas, lo que ha encendido las dudas sobre el rumbo del equipo a solo ocho meses del Mundial.

Para este encuentro en contra de la selección ecuatoriana, Javier Aguirre, en conferencia de prensa declaró que podría tener entre siete y ocho modificaciones respecto al juego de Colombia. Por otra parte, el 'Vasco' fue contundente en mencionar que si no hacen lo que les pide el cuerpo técnico en el terreno de juego no tendrán espacio en la lista final para la copa del mundo.

Noticia relacionada: Ivar Sisniega Confirma que México Jugará en Centroamérica Para Prepararse Rumbo al Mundial 2026

Video: Faitelson Comenta Que a la FIFA solo le Importa el Dinero de EUA

"Quiero decir que a partir de que los jugadores entiendan que si no hacen bien lo que se les pide, no tienen espacio para estar aquí. Y no me estoy lavando las manos, yo soy el que los escojo con mi cuerpo técnico; el 4-0 ante Colombia es indefendible, lo entiendo de verdad, pero trato de meterlo en un contexto global de 21 partidos”

Últimos resultados en contra de selecciones sudamericanas

En sus últimos enfrentamientos ante selecciones sudamericanas, la Selección Mexicana ha tenido un rendimiento irregular, con solo una victoria en nueve compromisos. El Tricolor viene de sufrir una dura goleada 4-0 ante Colombia, resultado que se suma a una serie de tropiezos frente a rivales del sur del continente.

Antes de ese partido, México empató 0-0 ante Ecuador, cayó 1-0 frente a Venezuela, fue derrotado 3-2 por Brasil y goleado 4-0 por Uruguay, reflejando las dificultades del equipo ante la región.

Su único resultado positivo reciente fue una victoria 1-0 sobre Bolivia y además de un cerrado 2-3 ante Colombia, que una vez más se convirtió en su verdugo.

México vs Ecuador: Fecha y horario del partido

Esta noche en Guadalajara, la Selección Mexicana intentará ofrecer una mejor versión y dejar atrás las decepciones recientes. El encuentro podrá seguirse a partir de las 20:30 horas, tiempo del centro de México, por las señales de TUDN y Canal 5.

Posibles Alineaciones

México

Portero: Raúl Rangel

Defensas: Israel Reyes, Ramón Juárez, Johan Vásquez y Mateo Chávez

Mediocampistas: Erick Sánchez, Erik Lira, Luis Romo y César Huerta

Delanteros: Santiago Giménez y Germán Berterame



Ecuador

Portero: Hernán Galíndez

Defensas: Pervis Estupiñán, Willian Pacho, Joel Ordóñez y Alan Franco

Mediocampistas: Pedro Vite, Jordy Alcivar, Kendry Páez, John Yeboah y Ángel Preciado

Delantero: Enner Valencia

Historias destacadas: