Isaac del Toro Entra al Top 3 Mundial y Hace Historia para México

El ciclismo mexicano atraviesa un capítulo sin precedentes. Con apenas 21 años, Isaac del Toro continúa rompiendo barreras y colocándose en el mapa de la élite mundial. Luego de cerrar con fuerza la temporada europea, el oriundo de Ensenada subió al tercer peldaño del ranking global de la Unión Ciclista Internacional (UCI), según los datos más recientes publicados por ProCyclingStats.

Su ascenso no es casualidad. Del Toro ha demostrado un rendimiento sobresaliente durante todo el año, especialmente en pruebas de montaña y contrarreloj, dos terrenos donde se mide con los mejores. Su desempeño en Il Lombardia, una de las clásicas más duras del calendario, volvió a mostrar su madurez competitiva y su capacidad para pelear frente a corredores consagrados.

El joven del UAE Team Emirates se ha consolidado como el ciclista latinoamericano más destacado del circuito. Con 5,314 puntos, solo es superado por los titanes del ciclismo actual: el esloveno Tadej Pogacar, líder con 11,680 unidades, y el danés Jonas Vingegaard, que suma 5,944.

La constancia ha sido su principal carta de presentación. Desde su irrupción en 2023, cuando conquistó el Tour del Avenir, Del Toro ha mostrado una evolución que no conoce pausas. Este 2025, sus actuaciones en el Giro de Italia y otras competencias de alto nivel terminaron por confirmarlo como uno de los nombres más sólidos del pelotón internacional.

