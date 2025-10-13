Ivar Sisniega Confirma que México Jugará en Centroamérica Para Prepararse Rumbo al Mundial 2026

Después del descalabro de México ante Colombia por 4-0, la Selección Nacional buscará mañana ante Ecuador una mejor versión futbolística y anímica. Sin embargo, la noticia más relevante vino fuera de la cancha.

El presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Ivar Sisniega, confirmó en conferencia de prensa que, por solicitud de Javier Aguirre, el Tricolor disputará partidos en Centroamérica a inicios de 2026 como parte de su preparación para la Copa del Mundo.

“Javier quiere que el equipo enfrente condiciones difíciles, no solamente jugar en México o Estados Unidos”, explicó Sisniega. “Buscamos otro tipo de escenarios y cuando tengamos definidos los rivales lo informaremos. La idea es hacerlo con jugadores de la Liga MX para lograr una mayor concentración”.

¿A qué selecciones enfrentará México próximamente?

El directivo adelantó que en marzo del próximo año se planea enfrentar a dos selecciones europeas, y previo al Mundial, medirse contra rivales de alto nivel. “Aguirre no quiere partidos fáciles. Quiere que los jugadores estén listos para el tipo de competencia que nos espera en la Copa del Mundo”, afirmó Sisniega.

De esta forma, México apostará por un camino exigente rumbo a 2026, combinando partidos en Centroamérica con duelos internacionales de máxima exigencia, buscando recuperar el nivel competitivo que tanto se le reclama al Tricolor.

