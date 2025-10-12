México vs. Ecuador: ¿Cuándo y Dónde Ver el Partido de la Selección Rumbo al Mundial 2026?
N+
Tras un severo 4-0 frente a los cafeteros, el Tricolor intentará mostrar otra cara este martes en Guadalajara ante Ecuador.
COMPARTE:
La Selección mexicana llega al partido de este martes ante Ecuador con la urgencia de cambiar la imagen que dejó ante Colombia este fin de semana. La goleada 4-0 en Arlington, Texas, dejó al descubierto carencias defensivas, falta de claridad ofensiva y una banca incapaz de revertir la situación, poniendo en tela de juicio el rumbo del equipo a ocho meses del Mundial.
El encuentro contra los colombianos evidenció una desconexión total entre líneas. Desde el primer gol a balón parado, donde Lucumí aprovechó errores de marcación y la pasividad del arquero Malagón, hasta los goles de Luis Díaz, Jefferson Lerma y Johan Carbonero, el Tricolor se mostró incapaz de reaccionar.
Noticia relacionada: Colombia Aplasta a México en Partido Amistoso
Ahora, frente a Ecuador, México tiene la oportunidad de enmendar errores y recuperar algo de confianza de cara a la Copa del Mundo. El conjunto ecuatoriano llega tras empatar 1-1 frente a Estados Unidos, mostrando que no es un rival invencible, pero que exige concentración y claridad táctica.
Últimos resultados en contra de selecciones sudamericanas
En los últimos nueve encuentros ante selecciones sudamericanas, México apenas ha logrado una victoria, mostrando serias dificultades frente a la región. El Tricolor cayó 4-0 ante Colombia en su más reciente partido, mientras que previamente empató sin tantos ante Ecuador, además, Venezuela se impuso 1-0, Brasil lo derrotó 3-2 y Uruguay lo goleó 4-0, evidenciando una racha preocupante que refleja los desafíos del equipo frente a rivales de Sudamérica.
México vs Ecuador: Fecha y horario del partido
Este martes en Guadalajara, México buscará mostrar una mejor cara y evitar que la afición viva otra jornada de frustración. El partido del Tricolor se podrá seguir a partir de las 20:30 horas, tiempo del centro de México, a través de TUDN y Canal 5.
Historias destacadas:
-
Recta Final de la MLB 2025: Cuatro Equipos Buscan la Serie Mundial
-
-
El Milagro Monegasco: Valentin Vacherot Conquista Shanghái y Hace Historia en el Tenis Mundial