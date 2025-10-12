México vs. Ecuador: ¿Cuándo y Dónde Ver el Partido de la Selección Rumbo al Mundial 2026?

La Selección mexicana llega al partido de este martes ante Ecuador con la urgencia de cambiar la imagen que dejó ante Colombia este fin de semana. La goleada 4-0 en Arlington, Texas, dejó al descubierto carencias defensivas, falta de claridad ofensiva y una banca incapaz de revertir la situación, poniendo en tela de juicio el rumbo del equipo a ocho meses del Mundial.

El encuentro contra los colombianos evidenció una desconexión total entre líneas. Desde el primer gol a balón parado, donde Lucumí aprovechó errores de marcación y la pasividad del arquero Malagón, hasta los goles de Luis Díaz, Jefferson Lerma y Johan Carbonero, el Tricolor se mostró incapaz de reaccionar.

Ahora, frente a Ecuador, México tiene la oportunidad de enmendar errores y recuperar algo de confianza de cara a la Copa del Mundo. El conjunto ecuatoriano llega tras empatar 1-1 frente a Estados Unidos, mostrando que no es un rival invencible, pero que exige concentración y claridad táctica.

Últimos resultados en contra de selecciones sudamericanas

En los últimos nueve encuentros ante selecciones sudamericanas, México apenas ha logrado una victoria, mostrando serias dificultades frente a la región. El Tricolor cayó 4-0 ante Colombia en su más reciente partido, mientras que previamente empató sin tantos ante Ecuador, además, Venezuela se impuso 1-0, Brasil lo derrotó 3-2 y Uruguay lo goleó 4-0, evidenciando una racha preocupante que refleja los desafíos del equipo frente a rivales de Sudamérica.

México vs Ecuador: Fecha y horario del partido

Este martes en Guadalajara, México buscará mostrar una mejor cara y evitar que la afición viva otra jornada de frustración. El partido del Tricolor se podrá seguir a partir de las 20:30 horas, tiempo del centro de México, a través de TUDN y Canal 5.

