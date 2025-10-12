El Milagro Monegasco: Valentin Vacherot Conquista Shanghái y Hace Historia en el Tenis Mundial

El tenis vivió una jornada inolvidable en Shanghái. Valentin Vacherot, un jugador prácticamente desconocido hasta hace unas semanas, completó una gesta que quedará grabada en los libros del deporte. Con apenas 26 años y ubicado en el puesto 204 del ranking, el monegasco se abrió paso desde la fase previa hasta levantar el título del Shanghai Masters, el primero de su carrera profesional.

El desenlace fue tan emotivo como improbable. En una final familiar y cargada de simbolismo, Vacherot remontó ante su primo Arthur Rinderknech por 6-4, 3-6 y 3-6, en un duelo que unió a dos generaciones del tenis monegasco y dejó lágrimas tanto en el vencedor como en el derrotado. Ambos compartieron años atrás sus inicios en la Texas A&M University, soñando con algún día enfrentarse en un escenario así. Lo que parecía un sueño lejano se transformó en una realidad.

Vacherot llegó al torneo como suplente en la fase previa y estuvo a solo dos puntos de quedarse fuera. Pero su fe lo sostuvo en un recorrido que incluyó triunfos sobre jugadores de peso como Bublik, Machac, Griekspoor, Rune y Djokovic. En total, remontó seis partidos en Shanghái, mostrando una resiliencia poco vista en el circuito. “Esto es una locura. No tengo ni idea de lo que está pasando, pero sé que es algo increíble”, dijo entre lágrimas al recibir el trofeo.

Las imágenes posteriores fueron igual de potentes. Rinderknech rompió en llanto durante su discurso en francés —“Dos primos son más fuertes que uno”— mientras el público aplaudía de pie. La emoción también alcanzó al equipo técnico, a la presidenta de la federación monegasca Mélanie-Antoinette de Massy, y al entrenador y hermanastro del campeón, Benjamin Balleret, quienes no pudieron contener las lágrimas al ver consumado un hito nacional.

¿En qué puesto del ranking se colocó Valentin Vacherot?

Más allá del simbolismo familiar, la victoria de Vacherot tiene un impacto deportivo monumental. Su salto en el ranking es histórico: pasará del puesto 204 al 40, un ascenso de 164 lugares que le abrirá las puertas de todos los grandes torneos sin necesidad de jugar clasificaciones. Además, su premio económico supera el millón de euros, duplicando lo que había ganado en toda su carrera.

Y fue solo al final del día, entre aplausos, calambres y lágrimas, que se comprendió la magnitud del milagro: Valentin Vacherot se convirtió en el campeón con menor ranking en la historia de los ATP Masters 1000, un título que lo inscribe en la leyenda del tenis moderno y marca el nacimiento de un nuevo nombre para recordar.

