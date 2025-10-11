Colombia Aplasta a México en Partido Amistoso

Este sábado 11 de octubre se juega el partido amistoso de México vs Colombia, el cual se disputará en territorio estadounidense. La Selección Mexicana se verá las caras ante uno de los combinados más poderosos de Sudamérica, pues los cafetaleros ya tienen su boleto para el Mundial del 2026, por lo que este compromiso servirá a ambas escuadras como preparación.

La escuadra de Javier Aguirre llega a este compromiso de la Fecha FIFA de octubre con múltiples bajas. Recordemos que recientemente Rodrigo Huescas sufrió una lesión de gravedad que lo dejará fuera durante lo que resta de la temporada y su participación en la Copa del Mundo está en riesgo. Además, jugadores como Raúl Jiménez y Edson Álvarez, tampoco pudieron asistir a la convocatoria por diversas molestias físicas.

Alineaciones confirmadas de México vs Colombia

México: Luis Malagón, Jorge Sánchez, Johan Vásquez, César Montes, Jesús Gallardo, Erik Lira, Marcel Ruiz, Orbelín Pineda, Alexis Vega, Diego Lainez y Santiago Gimenez.

Colombia: David Ospina, Álvaro Angulo, Willer Ditta, Jhon Lucumí, Daniel Muñoz, Kevin Castaño, Jefferson Lerma, James Rodríguez, Luis Díaz, Kevin Serna y Luis Suárez.

Dónde ver el partido de México vs Colombia

Puedes ver en vivo el México vs Colombia a través de la señal de Canal 5, TUDN y Vix. El compromiso está programado para comenzar en punto de las 19:10 horas, tiempo del centro de México

México vs Colombia: Minuto a minuto

México y Colombia saltan a la cancha del AT&T Stadium en Arlington, Texas, para la ceremonia protocolaria de los himnos nacionales.

¡Arranca el partido!

Minuto 1: Colombia mueve el balón y comienza el partido amistoso de México vs Colombia

Minuto 3: La selección colombiana se muestra con iniciativa y domina la posesión en los primeros minutos.

Minuto 6: México todavía no logra hilvanar 10 o 15 pases consecutivos. Colombia es quien se acerca más al arco rival.

Minuto 9: Tiro de esquina para Colombia por la punta de la derecha. James es quien ejecuta, pero César Montes despeja con la cabeza.

Minuto 10: Gran combinación entre Luis Díaz y James Rodríguez que termina con un buen disparo del capitán colombiano. El balón buscaba la esquina superior derecha de Malagón, pero se va apenas arriba.

Minuto 12: Buena jugada de Santi Gimenez, le gana el mano a mano a Ditta y dispara con la pierna izquierda. El balón pega en la red, pero por un costado de la portería que defiende Ospina.

Minuto 14: Otra buena jugada de México. Centro de Gallardo que buscaba a Gimenez, pero Ditta llega bien para hacer el despeje.

Minuto 16: ¡GOL DE COLOMBIA! Gran servicio de James Rodríguez que es bien rematado por Lucumí. La jugada se está revisando por una posible falta, pero de momento la marcación es gol para los cafetaleros.

Minuto 19: Se confirma el gol de Colombia. México ya pierde 0-1.

Minuto 23: Falta sobre Marcel Ruiz. Buena oportunidad para que México busque un disparo lejano o un centro al área.

Minuto 25: Alexis Vega intentó el disparo, pero no superó la barrera- En la jugada posterior, otro remate de Vega que ahora se estrella en el rostro de Ditta. El partido se detiene para revisar al central colombiano.

Minuto 29: México ahora es quien domina la posesión, pero le falta claridad en el último tercio de la cancha.

Minuto 30: Marcel Ruiz se va amonestado por una dura falta sobre James Rodríguez.

Minuto 35: Colombia se acerca a territorio mexicano, pero la defensa está bien parada y obliga a que retrocedan.

Minuto 37: Buen centro de Vega que pasa rozando la cabeza de Santiago Gimenez. César montes también se quedó muy cerca de poder rematar.

Minuto 42: La selección colombiana vuelve a dominar y se acerca con peligro a la portería mexicana. Toda acción de peligro pasa por los pies de James Rodríguez.

Minuto 45: Se agregan cuatro minutos.

Minuto 45+1: Marcel Ruiz pedía penal, pero el árbitro decide que no hay falta.

Minuto 45+4: Se acaba la primera mitad. Colombia gana 0-1 el partido amistoso contra México al medio tiempo.

¡Se reanuda el partido!

Minuto 46: México mueve el balón y da comienzo la segunda parte del encuentro.

Minuto 46: Gran corte de Johan Vásquez ante la escapada de Luis Diaz. El defensa mexicano impide una oportunidad de gol.

Minuto 47: Ahora México es quien exige a Ospina. Buen centro de Alexis Vega y Orbelín remata de primera intención, pero el portero colombiano recuesta y se queda con el esférico.

Minuto 54: Buena jugada colectiva de México, pero no termina de buena manera debido al centro de Orbelín Pineda que se impactó en la defensa.

Minuto 56: ¡GOL DE COLOMBIA! Golazo de Luis Díaz con gran asistencia de James Rodríguez. 'Lucho' definió con un 'sombrerito' ante la salida de Malagón y el partido se pone 0-2 en favor de los colombianos.

Minuto 58: Se salva México de un contragolpe. Otro pase de lujo por parte de James para Díaz, que recorta y asiste al delantero. Sin embargo, los colombianos no se ponen de acuerdo en el área y desperdician una buena oportunidad.

Minuto 61: Willer Ditta se queda tendido por un momento sobre la cancha por un aparente golpe. Parece que no es de gravedad.

Minuto 64: ¡GOL DE COLOMBIA! Otro golazo de Colombia, ahora es Jefferson Lerma, quien aprovecha un mal rechace en el área y prende el balón de volea para mandarlo al fondo de la red. El resultado ya se convierte en goleada, 0-3.

Minuto 70: Le restan 20 minutos al partido y México no genera opciones de gol.

Minuto 74: Disparo de Jesús Gallardo que se va muy por encima de la portería de David Ospina.

Minuto 80: Colombia ya bajó el ritmo y no ha vuelto a generar peligro, pero México no consigue inquietar a Ospina.

Minuto 82: Parece que hay falta sobre el 'Chucky' Lozano; el árbitro no lo señala pero es una jugada que podría revisarse.

Minuto 84: La jugada se revisa, pero el VAR determina que no hay elementos para señalar penal. Se termina señalando fuera de juego.

Minuto 85: Primera jugada de peligro real por parte de México. Quiñones le da un gran pase a Lozano, pero el 'Chucky' no logra darle fuerza a su remate.

Minuto 87: ¡GOL DE COLOMBIA! Carbonero pone el cuarto de la noche, aprovechando un trazo largo, ganándole la carrera a Montes y mandando el balón al fondo de las redes ante la salida de Malagón. El marcador se pone 0-4.

Minuto 89: Berterame estrella el balón en el poste. Gran servicio de Lozano, mejor el control de Germán, pero su remate da en la base del poste.

Minuto 90: Se acaba el partido. México se va goleado del ATT&T Stadium, 0-4 ante Colombia.

México fue goleado por Colombia

El partido amistoso entre México y Colombia terminó en goleada. Los cafetaleros ganaron 0-4 en un partido en el que el cuadro dirigido por Javier Aguirre se vio falto de ideas y muy poco sólido en la defensa. La escuadra sudamericana, por su parte, dio un gran partido y aprovechó las oportunidades que generó para pasarle por encima al Tricolor.

La Selección Mexicana deberá dejar este amargo sabor de boca en el pasado, pues en unos días se medirán a Ecuador en el segundo partido de la Fecha FIFA de octubre. Ese partido se disputará en Guadalajara, Jalisco.

