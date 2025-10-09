Gianni Infantino, Propone un Cambio Radical Para los Mundiales ¿De Qué se Trata?

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, reveló durante la Asamblea de la Asociación Europea de Clubes (EFC) en Roma que el organismo evalúa modificar el calendario de los próximos Mundiales, trasladándolos de mitad de año a finales, tal como ocurrió en Qatar 2022.

El dirigente suizo argumentó que las condiciones climáticas extremas de algunos países hacen inviable disputar partidos en junio o julio. “Incluso jugar en algunos países europeos durante julio es muy caluroso, así que quizás debamos reflexionar sobre esto”, señaló.

¿En qué meses sería más favorable jugar el mundial?

Infantino explicó que la FIFA mantiene una discusión abierta sobre cómo optimizar el calendario futbolístico global, considerando tanto los torneos de selecciones como los de clubes. Según el presidente, los meses de marzo y octubre serían los más favorables para garantizar condiciones adecuadas en todo el mundo.

El Mundial de 2034 en Arabia Saudita podría ser el primero en adoptar este cambio estructural, repitiendo el modelo de Qatar 2022, que se celebró entre noviembre y diciembre por las altas temperaturas del desierto.

Por su parte, Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG y de la EFC, pidió cautela antes de tomar una decisión definitiva, subrayando la importancia de escuchar a todas las partes involucradas: “No debemos temer al cambio si es para mejorar, pero hay que considerar la voz de clubes, jugadores y entrenadores”.

