Novak Djokovic Hace Historia y Avanza a Semifinales del Masters 1000 de Shanghái

En una noche calurosa en Shanghái, Novak Djokovic volvió a demostrar por qué sigue siendo una leyenda viva del tenis. El serbio superó al belga Zizou Bergs por 3-6 y 5-7, asegurando su novena semifinal en el Masters 1000 chino y sumando un nuevo capítulo a su colección de récords.

A pesar del visible cansancio físico, Nole supo manejar la presión y capitalizar los 21 errores no forzados de su rival. Con esta victoria, el ex número uno del mundo alcanzó su semifinal número 80 en torneos de la categoría, además de mantener viva la posibilidad de conquistar su título 41 en Masters 1000, récord absoluto en la historia del tenis.

El dato más impresionante es que, con 38 años, Djokovic se convirtió en el jugador más longevo en alcanzar las semifinales de un Masters 1000. El propio serbio ya ostentaba este récord desde el Masters de Miami 2025, cuando lo consiguió con 37 años y 10 meses.

¿A quién enfrenta Nole en semifinales en Shanghái?

Su siguiente reto será el monegasco Valentin Vacherot, 204° del ranking ATP, quien sorprendió al eliminar a Holger Rune en tres sets tras una remontada épica. El tenista del Principado vive su mejor momento y ya aseguró su entrada al Top 100 por primera vez en su carrera.

La otra semifinal se definirá este viernes con los duelos entre Arthur Rinderknech y Felix Auger-Aliassime, y Daniil Medvedev frente a de Minaur, en una jornada que promete emociones fuertes y posibles sorpresas en el cuadro principal.

Djokovic, por su parte, buscará seguir extendiendo su legado en un torneo donde ya ha sido campeón en cuatro ocasiones. Con cada paso, reafirma que, incluso en la recta final de su carrera, sigue siendo referente indiscutible del tenis mundial.

