Video del Increíble Gol que Acerca a Cabo Verde al Mundial 2026

En la penúltima jornada de las eliminatorias africanas para el Mundial 2026, en duelo correspondiente al Grupo D, Cabo Verde enfrentó a Libia en un partido crucial que podría definir su clasificación directa al torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. La selección caboverdiana pasó de perder 3-1 a empatar 3-3, manteniendo la esperanza viva a falta de la última fecha.

El partido fue un verdadero carrusel de emociones. Cabo Verde inició con un traspié: apenas a los 46 segundos, un autogol puso a Libia en ventaja. Aun así, los ‘tiburones azules’ reaccionaron con goles de Telmo Arcanjo, Sidny Cabral y Willy Semedo, logrando igualar el marcador y aferrarse a la cima del grupo con 20 puntos, dos por encima de Camerún.

El momento más sorprendente llegó con el segundo gol de Cabo Verde, cuando un disparo de Lopes Cabral se filtró entre las piernas del portero libio, un error monumental que cambió el rumbo del partido y revivió las opciones del equipo africano. A pesar de este impulso, los caboverdianos desaprovecharon dos ocasiones claras en tiempo de descuento para quedarse con la victoria.

Se jugó en Trípoli el mejor partido del año. Cabo Verde clasificaba al Mundial si ganaba. Libia debía ganar para colocarse 2do y seguir con chance.

Terminaron 3-3.



Cuando ganaba 3-1, el arquero Libio se comió este gol.

En tiempos de Gaddafi seguro no pasaba. pic.twitter.com/1Ekbny6BC7 — Obdulio (@obdulistas) October 8, 2025

La tensión se mantuvo hasta el final, ya que un gol legítimo de Cabo Verde fue anulado por la ausencia de VAR. El empate 3-3 deja todo pendiente para la última jornada, donde Cabo Verde deberá vencer a Esuatini o esperar un tropiezo de Camerún para asegurarse la clasificación directa al Mundial 2026.

¿Cuántas selecciones de África están clasificadas para el Mundial 2026?

Con Marruecos, Túnez y Egipto ya clasificadas para el Mundial por parte de la confederación africana, el Grupo D promete un desenlace dramático. La victoria de Cabo Verde en la última fecha podría asegurar su histórica clasificación a su primera Copa del Mundo, mientras que Camerún buscará arrebatarles el primer puesto del grupo.

