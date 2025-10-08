Obed Vargas Hace Historia: Elegido el Mejor Jugador Menor de 22 Años en la MLS 2025

Obed Vargas continúa dejando huella dentro y fuera de la cancha. Mientras disputa el Mundial Sub-20 de Chile 2025 con la Selección Mexicana, el joven mediocampista fue reconocido por la Major League Soccer como el mejor jugador menor de 22 años de la temporada.

La MLS publicó su tradicional listado “22 Under 22”, donde destaca a los futbolistas jóvenes con mayor proyección del campeonato, y este año el primer lugar fue para el mexicano del Seattle Sounders, quien ha sido pieza clave en el esquema del equipo durante la campaña 2025.

The best MLS players under 22 years old 📈



Our full 22U22 list just dropped: https://t.co/DVwFlCt6tA pic.twitter.com/BDLJT4aqtA — Major League Soccer (@MLS) October 8, 2025

Con este logro, Vargas se convierte en el primer mexicano en encabezar el listado y apenas el tercer jugador en la historia del Seattle Sounders en lograrlo, reafirmando el crecimiento del talento nacional en el futbol estadounidense.

¿Dónde nació Obed Vargas?

El mediocampista, nacido en Anchorage, Alaska, pero de raíces mexicanas, ha destacado por su madurez táctica, su visión de juego y su capacidad para recuperar y distribuir el balón con gran precisión. A sus 20 años, se ha consolidado como una de las grandes promesas del futbol de Norteamérica.

El reconocimiento llega en un momento brillante para Vargas, quien continúa mostrando su potencial tanto con su club como con el Tricolor Sub-20, dejando claro que el futuro del mediocampo mexicano tiene nombre y apellido: Obed Vargas.

