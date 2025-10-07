¿Cuándo y Contra Quién Juega México los Cuartos de Final del Mundial Sub-20?

México goleó a Chile, el anfitrión, en los Octavos de Final del Mundial Sub-20. El marcador final fue de 4 goles a 1 en favor del conjunto mexicano que, con ese resultado, aseguró su presencia en los Cuartos de Final del certamen. La escuadra dirigida por Eduardo Arce se convirtió así en una de las mejores ocho de esta competición, y aquí te decimos cuándo y contra quién va a jugar México por el boleto a semifinales.

A lo largo del Mundial Sub-20, México se ha consolidado como una de las mejores selecciones de la categoría. Recordemos que al conjunto nacional le tocó el denominado "Grupo de la Muerte" junto a tres de los grandes favoritos: Brasil, España y Marruecos. Aún así, el combinado mexicano no perdió ni un sólo partido de la Fase de Grupos y se clasificó a las instancias de eliminación directa como segundo lugar del Grupo C.

Noticia relacionada: México Golea a Chile en los Octavos de Final del Mundial Sub-20

¿Cuándo juega México los Cuartos de Final del Mundial Sub-20?

México disputará su partido de Cuartos de Final del Mundial Sub-20 el próximo sábado 11 de octubre. Ese día se definirá si la Selección Mexicana de la categoría sigue adelante en el torneo y logra meterse entre los cuatro mejores equipos.

Video: Alberto Lati Asegura que Ve a Gilberto Mora con Ganas de Pelota Permanentemente

¿Contra quién va México en los Cuartos de Final del Mundial Sub-20?

De momento, México aún no tiene rival para el partido de los Cuartos de Final del Mundial Sub-20. Sin embargo, lo que sí sabe es qué partido debe monitorear, pues el equipo al que deberá medirse el sábado 11 de octubre, saldrá de la llave que enfrenta a Argentina y Nigeria. Una de esas dos escuadras será el rival de México para los Cuartos de Final.

El partido entre Argentina y Nigeria se disputará este miércoles 8 de octubre en punto de las 13:30 horas (tiempo del centro de México).

Noticias recomendadas:

DB