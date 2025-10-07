Cristiano Ronaldo: “No Pienso Retirarme Pronto y Seguiré Jugando Algunos Años Más”

Cristiano Ronaldo volvió a ser protagonista en los Portugal Football Globes 2025, donde fue reconocido por sus 20 años de trayectoria en el futbol profesional. Durante su discurso, el delantero del Al-Nassr emocionó al público al declarar: “Si pudiera, jugaría solo por Portugal, no por clubes”.

El astro luso explicó que este premio no simboliza un cierre, sino una continuación de todo lo que ha construido. “No lo veo como el final de mi carrera, sino como un reconocimiento al esfuerzo, la disciplina y la dedicación que he puesto todos estos años. Más de dos décadas en la Selección hablan por sí mismas”, expresó Ronaldo.

Con 40 años, el máximo goleador de la historia del futbol a nivel selecciones, admitió que aún tiene energía para seguir compitiendo, aunque no por mucho tiempo. “Quiero seguir jugando algunos años más, no muchos, siendo sincero. Pero mientras esté aquí, daré todo como siempre lo he hecho”, dijo el capitán portugués.

¿Qué más declaró Cristiano Ronaldo?

Ronaldo también aprovechó el momento para agradecer a todos los que lo acompañaron en su carrera. “Nadie llega lejos solo. Agradezco a todos los entrenadores y compañeros que me ayudaron a crecer, tanto a los veteranos como a la nueva generación, de la que sigo aprendiendo todos los días”, señaló.

Finalmente, el delantero habló sobre los próximos desafíos rumbo al Mundial 2026: “Queremos ganar los próximos partidos contra Irlanda y Hungría. El Mundial llegará a su momento. Soñamos con él, pero debemos avanzar paso a paso”.

