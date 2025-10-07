Julio César Chávez Jr. Asegura que Quiere Seguir Boxeando y Siendo Buen Ejemplo

En una entrevista exclusiva para TUDN con Carlos ‘Zar’ Aguilar, el boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. habló de su detención en Estados Unidos por parte del ICE, su deportación a México y cómo el boxeo lo salvó de las drogas.

El pugilista defendió su inocencia de las acusaciones que derivaron en que el gobierno estadounidense lo deportara de ese país y su visa fuera cancelada.

Sí claro (inocente), yo no soy traficante, en Culiacán todo mundo lo sabe, fíjate cuántas personas ha habido en cualquier ámbito que tienen o que, ¿Tú crees que no me hubieran mencionado? ‘Julio hizo esto o Julio hizo el otro’, o sea no existe una persona que diga: ‘Oye pues Julio ha trabajado en algo que sea diferente a lo que sea el boxeo

Al ser cuestionado sobre cómo se cuida de las personas que se dedican a la delincuencia y que se acercan a él, explicó:

Pues muchas veces no se puede, muchas veces hay que seguir la onda, ¿verdad? Porque no soy una persona que ande con gente cuidándome, ando solo y si me saludan, no sé quiénes son, si me tocó jugar bien con alguien, si me tocó saludar a alguien, pues espero estar bien y que se porten bien conmigo y pues convivir, yo no voy a andar preguntando quién es quién

Boxeo, salida del infierno de las drogas

Julio César Chávez Jr. reconoció que de no ser por el boxeo, las adicciones a las drogas lo hubieran llevado a la muerte.

Una parte de mi vida que fue pública, que tuve muchos problemas personales, que... no lo quiero decir así, pero me volví loco, hice muchas cosas, que a pesar de eso, nada malo, pero muchas cosas que no se ven bien para los niños, para las personas adultas, para la gente que me sigue en el box. ¿Por qué? Porque estuve yo en adicciones que no me gustaría hablar mucho de ese tipo tema, porque creo que es un tema que no, la gente no lo va a entender, estuve en eso, salí de un infierno donde estoy seguro que si no hubiera vuelto a pelear, y salido de la adicción, pues me hubiera muerto

Aseguró que salió bien de las adicciones, que se siente joven y que esa situación la podría tomar para nunca regresar a esos temas.

Explicó que lo sucedido son consecuencias de sus actos.

Esas son consecuencias de haber andado mal, yo como dije tontadas en las redes sociales, pero andaba yo loco, ¿me explico? Una persona que trabaja o que dicen que es un 'jefe', no va andar peleando con Jake Paul y lo va a detener el ICE solo y lo van a traer de allá para México, ahí está creo que el hecho, si yo fuera alguien no me mandan, o sea me llevan pues, entonces creo que había algo ahí, la ley se debe respetar, creo que han hecho su trabajo conmigo

Julio César Chávez Jr. quiere seguir boxeando

Chávez indicó estar renovado por completo y dijo que buscará seguir en activo varios años más y sin drogas.

Yo estoy contento porque estoy bien, esperemos que se me haga justicia en el aspecto de que se me deje seguir boxeando, porque quiero seguir boxeando, quiero seguir entrenando, quiero seguir limpio y siendo buen ejemplo. Ya estoy más grande, creo que no me queda a lo mejor, puede quedarme muy buenos años, pero creo que estos años, me gustaría hacerlo sano como he estado y que la gente vea que ha sido como un milagro

