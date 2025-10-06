UNAM Despedirá a Julieta Fierro con un Homenaje en la Noche de las Estrellas 2025

El Instituto de Astronomía de la UNAM anunció que rendirá un homenaje a Julieta Fierro en la Noche de las Estrellas 2025. Como cada año, la Noche de las Estrellas ofrecerá conferencias, planetarios y telescopios públicos para acercar la astronomía al público, pero este 2025 también estrenará un espectáculo con drones.

Anuncian la Noche de las Estrellas 2025 en la UNAM

La Noche de las Estrellas es el día en que astrónomos abren las puertas del cielo a los aficionados que quieren aprender a mirarlo. Cada año, el Instituto de Astronomía de la UNAM dispone en esta fecha de invierno telescopios para que la gente entre sus ojos y aprenda a observar la bóveda celeste.

La UNAM ha anunciado que la Noche de las Estrellas 2025 se celebrará el sábado 29 de noviembre. Esta celebración tendrá como tema Ciencia y tecnología cuánticas, lo cual se refleja a la perfección en el gatito negro que engalana el cartel oficial, pues hace referencia gato de Gato de Schrödinger, una célebre metáfora usada para explicar las rarezas de la física cuántica.

UNAM hará homenaje a Julieta Fierro en la Noche de las Estrellas. Foto: X | UNAM

Darán homenaje a Julieta Fierro en la Noche de las Estrellas

Cabe señalar que esta Noche de las Estrellas 2025 contará con dos sorpresas: un espectáculo de drones y un homenaje a Julieta Fierro. Este 19 de septiembre falleció la importante astrónoma y divulgadora de la ciencia, que acercó la ciencia al gran público, especialmente entre las niñas.

Por ello, la UNAM realizará un homenaje a la astrónoma mexicana, aunque aún no ha revelado detalles sobre este posible homenaje. La Noche de las Estrellas, el 29 de noviembre del 2025, tendrá como sede principal Las Islas, en el corazón de la Ciudad Universitaria.

