Indagan 2 Buques Extranjeros por Transportar Cargamentos de Droga a Sinaloa y Sonora.

Autoridades federales investigan la procedencia de dos buques tanque extranjeros, presuntamente cargados con droga, que arribaron hace unas semanas a los puertos de Guaymas, Sonora, y Topolobampo, Sinaloa, respectivamente. Los tanqueros están retenidos mientras se deslindan responsabilidades.

Desde el pasado 21 de septiembre, el buque granelero "Nordseine", con bandera de Portugal, se encuentra detenido por autoridades federales en el puerto de Topolobampo, Sinaloa.

En el registro de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona), se indica que el buque granelero transportó 18 mil toneladas de fertilizante de importación de la empresa Yara, desde el puerto de Manzanillo, pero en las grúas del barco tenían escondidos cargamentos de cocaína.

La ruta del "Nordseine"

El "Nordseine" cruzó el Canal de Panamá entre el 7 y 8 de septiembre. De ahí zarpó a Manzanillo y permaneció en ese puerto entre el 14 y el 19 de septiembre. Dos días después arribó a Topolobampo y actualmente está atracado en los muelles de Asipona.

La agencia naviera Maritimex es la representante en México del buque "Nordseine".

Mientras, en el puerto de Guaymas, Sonora, el buque tanque "BW Wren", con bandera de Singapur, está detenido desde el primero de octubre, al detectarse que transportaba presunta metanfetamina líquida en varios contenedores. El buque atracó en la terminal de Pemex, procedente de La Paz, Baja California, para desembarcar supuesta gasolina importada desde Taiwán.

Reportes oficiales indican que el barco reportó una carga de 148 mil litros de gasolina regular y premium, (80 mil litros de gasolina regular y 30 mil litros de gasolina premium). Su capacidad es para 51 millones 659 mil litros de combustible.

El viaje del "BW Wren"

El acta de programación de buques de la Coordinación General de Puerto y Marina Mercante indica que la agencia naviera "Navecopa" modificó la cantidad de mercancía a descargar, así como el puerto de destino y el muelle.

El "BW Wren" zarpó de Nueva Orleans, Luisiana, el 8 de septiembre y una semana después cruzó el Canal de Panamá. Y de ahí partió rumbo a Manzanillo, Colima, donde quedó fondeado en altamar.

Después estuvo en las terminales de Pemex, en los puertos de Topolobampo y Mazatlán. El 27 de septiembre llegó a La Paz, Baja California, donde estuvo dos días y el 30 zarpó a Guaymas, Sonora. A petición de la agencia naviera "Navecopa" se programó un arribo extraordinario del buque.

Nexos con empresa investigada en Tampico

La agencia naviera Navecopa forma parte de la empresa "Tramitadora del Pacífico", que en 2019 se asoció con "Tampico Terminal Marítima" para administrar la terminal de usos múltiples y muelles fiscales del puerto de Tampico, que pertenece al Sistema Portuario Nacional.

"Tampico Terminal Marítima" está siendo investigada por la FGR porque en sus muelles y terminales de Tampico desembarcaron 30 buques tanque cargados con millones de litros de combustible que ingresaron de contrabando desde Estados Unidos.

También debe 130 millones de pesos a Asipona, por diversas cuotas y rentas.

Con información de Fátima Monterrosa

