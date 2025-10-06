Trump Dice que Considerará Posible Indulto a Ghislaine Maxwell, Exnovia de Jeffrey Epstein
El presidente Donald Trump deja abierta la posibilidad de indultar a Ghislaine Maxwell, quien fue condenada por ayudar al delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes 6 de octubre de 2025 que consultará con el Departamento de Justicia antes de tomar una decisión sobre un posible indulto para Ghislaine Maxwell, condenada a 20 años de prisión por su participación en el caso Epstein.
El mandatario aseguró durante una rueda de prensa en la Casa Blanca que, aunque no había considerado previamente el asunto, está dispuesto a evaluar la solicitud de clemencia una vez reciba la recomendación del Departamento de Justicia.
La medida forma parte del proceso habitual en la revisión de posibles indultos presidenciales.
Ghislaine Maxwell cumple condena y niega acusaciones en su contra
El abogado de Maxwell, David Markus, indicó que su clienta "acogería con beneplácito cualquier medida de alivio". Maxwell cumple su condena en una prisión federal de Texas y ha negado las acusaciones en su contra.
Familiares de las víctimas de Epstein han pedido mantener a Maxwell en prisión, argumentando que un indulto sería una injusticia para quienes sufrieron los delitos. En 2021, Maxwell fue declarada culpable de cinco cargos, incluido tráfico sexual de menores, unos dos años después de que su antiguo socio, Jeffrey Epstein, se suicidara mientras esperaba juicio por esos mismos delitos.
Trump hablará con el Departamento de Justicia sobre Ghislaine Maxwell
El mismo día en que la Corte Suprema de Estados Unidos declinó escuchar la solicitud de Maxwell para anular su condena, Trump, al ser preguntado si liberaría a Maxwell mediante un indulto, afirmó que hablaría con el Departamento de Justicia. Así lo expresó:
Hace mucho que no oigo ese nombre. Lo que sí puedo decir es que tendría que analizarlo. Hablaré con el Departamento de Justicia
Caso Epstein persigue a Trump
El caso Epstein ha perseguido a Trump y a su Departamento de Justicia durante meses, generando malestar entre la base política de Trump, en su movimiento Make America Great Again, que ha sido inusualmente crítica con la administración por no divulgar más información sobre los crímenes de Epstein y sus presuntos cómplices.
- Trump y Epstein eran amigos, pero tuvieron una pelea y el financiero murió en una celda de Manhattan en 2019.
Otorgar un indulto a Maxwell conllevaría un riesgo político para Trump. Tanto sus partidarios como sus oponentes demócratas han exigido que la administración publique los archivos de la investigación de Epstein del Departamento de Justicia.
