Choca, Intenta Huir y Muere Atropellado en Carretera Monterrey-Nuevo Laredo en Escobedo, NL

El conductor de una camioneta intentó huir después de chocar con un auto y terminó perdiendo la vida al ser atropellado por un camión urbano en la carretera a Laredo

Ambulancia en accidente vial en carretera Monterrey-Nuevo LaredoFoto: N+

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Accidente en Escobedo: conductor intenta huir tras choque y muere atropellado. Descubre los detalles de este suceso en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo.

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