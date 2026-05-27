Choca, Intenta Huir y Muere Atropellado en Carretera Monterrey-Nuevo Laredo en Escobedo, NL

El conductor de un vehículo murió atropellado por un camión urbano de la Ruta Bosques Nogales, cuando cruzó corriendo la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, en el municipio de Escobedo, Nuevo León, en su intento por huir después de chocar contra otro automóvil, durante la madrugada del miércoles 27 de mayo.

De acuerdo con lo informado por testigos, la víctima mortal del atropello conducía una camioneta blanca que circulaba a exceso de velocidad, en dirección hacia el norte. Al llegar al cruce de la avenida Adolfo López Mateos, frente a la Fiscalía General de la República (FGR), y al no respetar el semáforo en rojo, chocó contra un auto que esperaba el cambio de la luz verde.

El conductor impactó de lado al auto compacto, provocando que se le desprendiera la puesta se incrustara sobre la camioneta. Al ver la situación, los tripulantes del vehículo chocado descendieron de él, mientras que el presunto responsable del accidente supuestamente intentó huir del lugar.

Al cruzar corriendo la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, el hombre fue atropellado por un camión urbano de la Ruta Bosques Nogales, que también iba sobre la lateral a exceso de velocidad. Se impactó contra el parabrisas de la unidad de transporte público y salió proyectado a varios metros de distancia sobre el pavimento.

Confirman muerte de conductor atropellado por camión en Escobedo

El hecho generó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de seguridad hasta dicho punto de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, en el municipio de Escobedo, Nuevo León. Paramédicos de la Cruz Roja, así como voluntarios de Nuevo León Búsqueda y Rescate, arribaron al sitio y confirmaron el fallecimiento del conductor de la camioneta.

La zona fue acordonada para llevar a cabo las investigaciones correspondientes, el deslinde de responsabilidades y el levantamiento del cuerpo de hombre para trasladarlo al Servicio Médico Forense (SEMEFO) y realizarle la autopsia de ley. Cabe destacar que la zona del accidente se caracteriza por la falta de iluminación, baches y choques constantes.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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