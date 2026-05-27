Choque Entre Ruta Túnel y Ruta 85 Deja Cuatro Lesionadas en el Centro de Monterrey, NL

Un choque entre dos unidades del transporte público dejó a cuatro mujeres lesionadas. Este percance vial se registro durante la mañana de este miércoles 27 de mayo sobre la calle Padre Mier, en su cruce con Juárez, en el centro de Monterrey, Nuevo León.

Este percance ocurrió cuando aparentemente una unidad de la ruta Túnel impactó el costado de un camión de la ruta 85 Tierra Propia. Debido a este impacto, cuatro mujeres resultaron lesionadas luego de recibir varios golpes. Ante esta situación, de inmediato se solicitó el apoyo de paramédicos para brindar atención médica a las usuarias afectadas.

Debido a este percance, uno de los carriles de la calle Padre Mier fue cerrado, lo que generó un tráfico lento en este sitio. Se espera que a este lugar acudan autoridades de Movilidad y Tránsito para llevar a cabo los trabajos correspondientes y poder determinar como ocurrieron los hechos para deslindar las responsabilidades correspondientes.

Temen usuarios ante choque de camiones en Monterrey

Los usuarios que viajaban en amabas unidades tuvieron que esperar alrededor de 20 minutos para poder abordar a otro camión y poder terminar su viaje. Paramédicos descartaron que las personas reportadas como lesionadas presentaran golpes de gravedad, por lo que no fue necesario trasladarlas a un hospital cercano.

Se espera que las cámaras de seguridad del C4 de Monterrey ayuden a visualizar el momento de este percance. La unidad de la ruta 85 presentó daños en las ventanas de uno de sus costados, por lo que permanecerá fuera de circulación durante un par de días. Ciudadanos expresaron su enojo ante este tipo de percances debido al peligro que corren durante sus trasladados.

Con información de Lupita Sánchez | N+

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