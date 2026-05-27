Choque Entre Ruta Túnel y Ruta 85 Deja Cuatro Lesionadas en el Centro de Monterrey, NL

Dos unidades del transporte público terminaron chocando en el cruce de la calle Padre Mier y la avenida Benito Juárez

Choque entre rutas urbanasFoto: N+

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Choque entre rutas Túnel y 85 en Monterrey deja 4 lesionadas. ¿Qué pasó en el cruce de Padre Mier y Juárez? Descubre los detalles y cómo afectó el tráfico.

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