Alerta por Fenómeno en Acapulco: Autoridades Piden No Entrar al Mar Estos Días

Este jueves, 28 de mayo de 2026, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero, emitió un aviso preventivo por el fenómeno de mar de fondo en el puerto de Acapulco.

Qué es mar de fondo: El mar de fondo es oleaje largo y continúo generado por tormentas en el mar. Se desplaza a lo largo del océano Pacífico. Puede ocurrir todo el año, principalmente de mayo a noviembre.

De acuerdo con el Gobierno de Mexico, la diferencia entre mar de fondo y tsunami radica en su origen, el primero es por la acción del viento de tormentas sobre el mar en zonas muy alejadas de la costa, y el segundo se genera principalmente por sismos.

¿Qué días no se recomienda entrar al mar en Acapulco?

Autoridades de Protección Civil estatal alertaron por un nuevo evento de mar de fondo", que comenzará a afectar las costas de Guerrero a partir de la tarde del sábado 30 de mayo, con la presencia de:

Olas de 1.8 a 2.4 metros de altura, así como fuertes marejadas, corrientes de arrastre y el ingreso del mar en zonas bajas.

De acuerdo con información de la Secretaría de Marina, los efectos de este fenómeno disminuirán de manera paulatina en el transcurso del 1 de junio.

La dependencia estatal recomendó extremar las medidas de precaución necesarias, entre ellas:

No realizar deportes acuáticos.

No introducirse al mar, ni caminar sobre la franja de arena.

Atender las indicaciones del personal salvavidas y de protección civil.

También se sugiere al sector hotelero, restaurantero y de enramadas, colocar banderolas rojas en zona de playas, reforzar la presencia de personal salvavidas y prohibir que los bañistas se metan al mar. Así como retirar mobiliario, equipo, establecimientos semifijos, palapas y zonas de recreo de la franja de arena.

A las navegantes de embarcaciones menores, se les pide atender las indicaciones de Capitanía de Puerto y de las autoridades de su municipio.

Con información de N+

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