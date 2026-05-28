Alerta por Fenómeno en Acapulco: Autoridades Piden No Entrar al Mar Estos Días

Estos son los días que se recomienda no entrar al mar por mar de fondo en playas de Acapulco, Guerrero

Mar de fondo en playas de Acapulco, GuerreroMar de fondo en playas de Acapulco, Guerrero. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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