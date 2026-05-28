Multa Megamillonaria a Temu: ¿Por Qué Sancionaron a la Empresa China?

Temu dijo que no estaba de acuerdo con la decisión y calificó la sanción de "desproporcionada"

Aplicación de TemuFoto: Reuters | Ilustrativa

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