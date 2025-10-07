Mikel Arriola y Mariana Gutiérrez, Nuevos Representantes de México en Comisiones de la FIFA

La Federación Mexicana de Futbol informó este martes 7 de octubre que varios de sus directivos han sido designados por la Secretaría General de la FIFA para integrar comisiones clave del organismo internacional durante el periodo 2025-2029. Entre ellos, Mikel Arriola asumirá la Vicepresidencia de la Comisión de Competencias Masculinas de Clubes.

Junto a Arriola, Íñigo Riestra, Mariana Gutiérrez y Paola López también ocuparán cargos en distintas comisiones, incluyendo Relaciones Institucionales, Futbol Femenino y la Comisión Disciplinaria.

Según la FIFA, estos nombramientos forman parte de un esfuerzo por diversificar la composición de sus comisiones, fomentando la inclusión de más federaciones y equilibrando la representación de género y regiones en el órgano rector del futbol mundial.

LA FEDERACIÓN MEXICANA DE FUTBOL OBTIENE 4 NUEVAS POSICIONES EN FIFA pic.twitter.com/Mi3EQsYknt — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) October 7, 2025

Arriola, además de su rol en la comisión masculina de clubes, continuará con sus funciones como Comisionado de la FMF, mientras que Riestra combinará su cargo de Secretario General de la FMF con su participación en la Comisión de Relaciones Institucionales de la FIFA.

¿Qué cargo tendrá Mariana Gutiérrez en la FIFA?

Por su parte, Mariana Gutiérrez seguirá liderando la LIGA MX Femenil y formará parte de la Comisión de Grupos de Interés del Futbol Femenino, mientras que Paola López, además de su labor en la FMF, se integrará a la Comisión Disciplinaria de la FIFA.

