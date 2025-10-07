Nicolás Otamendi, Sancionado Por la FIFA: Podría Perderse el Debut de Argentina en Mundial 2026

La FIFA confirmó este martes 7 de octubre la sanción a Nicolás Otamendi, quien deberá cumplir un partido de suspensión tras la expulsión sufrida en el último encuentro de las Eliminatorias Sudamericanas frente a Ecuador. El zaguero del Benfica vio la tarjeta roja luego de derribar a Enner Valencia en una jugada peligrosa y, si bien evitó un castigo más severo, todo apunta a que no podrá disputar el primer partido de Argentina en el Mundial 2026.

La ausencia del experimentado defensor sería una baja sensible para Lionel Scaloni, que planea defender el título conseguido en Qatar 2022 con la base del equipo campeón. La sanción se mantiene vigente debido a que, según el Artículo 10 del reglamento FIFA, las tarjetas amarillas se limpian tras las Eliminatorias, pero las expulsiones continúan activas para la siguiente competencia oficial.

Desde la AFA no pierden la esperanza de una resolución favorable. Existen antecedentes de amnistías general aplicadas por la FIFA antes de torneos importantes, con el objetivo de permitir que los jugadores lleguen sin sanciones menores. Si esa medida se repite, Otamendi podría quedar habilitado para el estreno mundialista.

Mientras tanto, Argentina tiene varios amistosos programados de cara a la Copa del Mundo y un solo compromiso oficial previo: la Finalissima ante España, que enfrentará al campeón de la Copa América con el ganador de la Eurocopa. El partido se disputaría en marzo de 2026, aunque aún resta definir la sede.

¿Cuándo podría cumplir la sanción Nicolás Otamendi?

En principio, la suspensión de Otamendi no se aplicaría a ese encuentro, ya que no pertenece al mismo torneo. Sin embargo, la AFA podría solicitar que el defensor cumpla allí la sanción, de modo que llegue libre de castigo al debut mundialista. Todo dependerá de la interpretación final de la FIFA y de las gestiones que realice la federación argentina en las próximas semanas.

