¿Cómo le Fue a Isaac del Toro en la Carrera Tre Valli Veresine 2025?

El ciclista mexicano Isaac del Toro regresó a la ruta este martes 7 de octubre de 2025, para disputar la clásica Tre Valli Varesine 2025, en el cierre de la temporada del ciclismo.

En esta ocasión, el pedalista nacional acompañó al mejor ciclista del mundo, Tadej Pogacar, quien en esta ocasión lideró al UAE Team Emirates, en la 104a. edición de esta carrera.

Se esperaba que Del Toro Romero acompañara en el trayecto al esloveno, quien llegó a esta prueba como el gran favorito, luego de consagrarse en el Mundial de Kigali y el Campeonato Europeo.

¿Cómo quedó Isaac del Toro en Tre Valli Veresine?

Isaac del Toro recorrió los 198 kilómetros marcados entre las localidades de Busto Arsizio y Varese, en un terreno compuesto en el que hubo planicie, pero también subidas que requirieron de poner a tope las piernas.

Como es común en estas carreras largas y de una sola jornada, Del Toro se mantuvo en el pelotón con la vista puesta en los forasteros que de manera general se separan del resto, pero a 'tiro de piedra' para alcanzarlos.

El pedalista nacional, como nos ha acostumbrado, comenzó su ataque ya en los últimos kilómetros de la prueba. Al final, el de Ensenada no quedó entre los primeros tres lugares, pero se quedó en el octavo lugar.

Coleccionando títulos

El 2025 ha sido un año de ensueño y consolidación para el ciclista mexicano Isaac del Toro, quien ha sumado buenos resultados, luego de darse a conocer en el Giro de Italia.

Ganador del Milano-Turín.

Segundo en el Giro de Italia.

Ganador del Tour de Austria.

Ganador de la Clásica de les Terres de l'Ebre.

Segundo de la Villafranca-Ordiziako Klasikoa.

Ganador del GP Industria & Artigianato.

Ganador del Giro della Toscana.

Ganador de la Coppa Sabatini.

Ganador del Trofeo Matteotti.

Quinto en la Contrarreloj del Mundial de Ciclismo, en Kigali, Ruanda.

Séptimo en la Prueba de Ruta del Mundial de Ciclismo.

Ganador del Giro dell'Emilia.

Con información de N+

ICM