¿En Qué Lugar Quedó Isaac del Toro en el Giro dell'Emilia 2025?

Isaac del Toro regresó a tierras italianas para participar en el Giro dell'Emilia 2025, una clásica que este año llegó a su edición 108, en una dura prueba de un día donde se coronó campeón.

El mexicano partió como uno de los favoritos para llevarse este prueba, junto con Primoz Roglic, ganador tres veces de esta competencia, y los poderosos Egan Bernal y Richard Carapaz, entre otros.

Esta competencia otoñal entró al circuito de la UCI ProSeries apenas en 2020, pero su historia es por todos conocida en el mundo del ciclismo, cuya salida fue en Mirandola, en Módena, y su culminación en Bolonia.

¿En qué lugar quedó Isaac del Toro?

Isaac del Toro quedó en primer lugar seguido de Thomas Pidcock y Lenny Martinez.

El mexicano arrancó, dejó atrás a los demás y parece tener mejores piernas que el británico Pidcock.

El Giro dell'Emilia es un trazo de casi 200 kilómetros, en el que los pedalistas se enfrentaron a terreno plano en los primeros 70 kilómetros para después entrar a una zona de cumbres, la principal de ellas en el km 109, el Monzuno, el gran 'rompepiernas'.

Como es costumbre, hubo escapada en los primeros kilómetros de cinco fugados, quienes sacaron una ventaja de 4 minutos y medio respecto del pelotón, diferencia que se mantuvo una vez que los primeros superaron la cima.

El Torito de Ensenada se mantuvo en el grupo y esperó una vez más, como ya es su costumbre, para hacer su ataque, sobre todo porque sabía que en los últimos 40 kilómetros el terreno era de subidas y bajadas.

Y fue precisamente en esta parte del recorrido cuando el pelotón alcanzó a los fugados y comenzó el ataque entre los favoritos para coronarse en Bolonia.

Al final, el pedalista mexicano llegó en el primer lugar, siendo ésta su 14 victoria en lo va del año.

Los resultados de Isaac del Toro en 2025

El 2025, se ha convertido en un año de ensueño y consolidación para el ciclista mexicano Isaac del Toro, quien ha sumado buenos resultados.

Ganador del Milano-Turín.

Segundo en el Giro de Italia.

Ganador del Tour de Austria.

Ganador de la Clásica de les Terres de l'Ebre.

Segundo de la Villafranca-Ordiziako Klasikoa.

Ganador del GP Industria & Artigianato.

Ganador del Giro della Toscana.

Ganador de la Coppa Sabatini.

Ganador del Trofeo Matteotti.

Quinto en la Contrarreloj del Mundial de Ciclismo, en Kigali, Ruanda.

Séptimo en la Prueba de Ruta del Mundial de Ciclismo.

Hay que recordar que este domingo 5 de octubre, Del Toro Romero, de 21 años, volverá a enfundarse el jersey y subirse a su 'cabalgadura' para competir en la Coppa Agostoni 2025.

