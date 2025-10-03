Precio de Gas LP Subirá 0.2% en México por Nuevas Reglas de Operación para Pipas: ASEA

Las nuevas reglas para reforzar la seguridad en el transporte y la distribución de gas LP fueron publicadas este viernes 3 de octubre en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), cambios introducidos a raíz del accidente provocado en Iztapalapa que hasta la fecha se ha cobrado la vida de 31 personas.

De acuerdo con la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), se trata de dos Normas Oficiales Mexicanas de Emergencia que reforzarán la seguridad industrial y operativa en la cadena de suministro de gas licuado de petróleo, conocido popularmente como gas LP:

NOM-EM-006-ASEA-2025, para el transporte. NOM-EM-007-ASEA-2025, para la distribución.

Noticia relacionada: Fiscalía CDMX Localiza a Familiares de Gilberto, Víctima de la Explosión en Iztapalapa

Ambas Normas Oficiales Mexicanas están diseñadas para reducir riesgos a la población y proteger al medio ambiente, destacó en un comunicado el órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

¿Qué cambios serán introducidos para reforzar la seguridad?

Los nuevos requisitos elevan los estándares de seguridad y establecen obligaciones más estrictas para los regulados. Entre los cambios más relevantes se encuentran:

La obligación de presentar anualmente un dictamen de operación y mantenimiento de las unidades de transporte y distribución.

Realización de pruebas e inspecciones periódicas al recipiente de las unidades, tales como inspecciones internas y pruebas hidrostáticas.

Otro elemento central es la profesionalización de los conductores, quienes deberán acreditar una capacitación teórico-práctica mediante un estándar de competencia avalado por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER).

Además, todas las unidades deberán incorporar dispositivos de control de velocidad y sistemas de geolocalización satelital (GPS) que transmitan información en línea con la regulación de la Comisión Nacional de Energía (CNE). Estas medidas permitirán fortalecer el monitoreo y control de las operaciones en tiempo real.

VIDEO: Falla en Pipa de Gas Alerta a Bomberos en Circuito Interior Hoy, en CDMX

¿Cómo se implementarán las nuevas reglas?

Para garantizar la correcta implementación de las Normas, la ASEA, en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Secretaría de Energía (SENER), a través de la CNE, llevará a cabo un programa de inspecciones conjuntas en plantas de distribución que cuenten con unidades de distribución y de transporte.

El cumplimiento de las nuevas normas oficiales será gradual. En el caso de las unidades de transporte, así como las de distribución con capacidad mayor a 5 mil litros y antigüedad igual o mayor a 10 años, tendrán un plazo de 4 meses a partir de la entrada en vigor de las normas.

Mientras que el resto de las Unidades de Distribución deberán cumplir a lo largo de 2026 durante la vigencia de la NOM-EM-007-ASEA-2025.

Prevén impacto en precio final al consumidor

Con la implementación de estas medidas, la ASEA prevé un "impacto mínimo" en los costos de operación, estimado en un incremento de 0.2% en el precio final al consumidor.

"No obstante, los beneficios en términos de seguridad y prevención de accidentes superan ampliamente este ajuste, consolidando un marco regulatorio más robusto para el sector", subrayó en un comunicado.

Con estas acciones, el sector ambiental continúa con la determinación de implementar mecanismos que garanticen la protección del medio ambiente frente a sustancias y actividades riesgosas, reafirmando su compromiso con la protección de la población

🚨COMUNICADO | ASEA publica nuevas disposiciones oficiales para el transporte y distribución de Gas LP.👇https://t.co/XQHYkgvBH6



¡Conoce la NOM-EM-006-ASEA-2025 y la NOM-EM-007-ASEA-2025! pic.twitter.com/Wmx2tC8xka — ASEA (@agencia_asea) October 4, 2025

Historias recomendadas:

AMP