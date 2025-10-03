¿Cuánto Dinero Gano Gratis en Un Mes por Cada 100 Pesos Invertidos en Cetes?

Cetesdirecto es la plataforma de inversiones de bajo riesgo por excelencia en México. Al ser operada por el gobierno, a través de Nacional Financiera (Nafin), la plataforma es gratuita y no genera cobro de ningún tipo de comisiones.

En esta se puede invertir en los populares valores gubernamentales como Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes), el instrumento de deuda bursátil más antiguo emitido por el gobierno de México.

Noticia relacionada: Gasolina Magna Más Barata de México se Vende en 17.99 Pesos por Litro en Inicio de Octubre 2025

Pertenecientes a la familia de los bonos cupón cero, estos se comercializan por debajo de su valor nominal y no devengan intereses, lo que los convierte en una alternativa de inversión segura y de fácil acceso.

¿Cómo invertir en CetesDirecto?

El procedimiento para invertir en CetesDirecto está diseñado para que cualquier persona mayor de edad con un dispositivo con acceso a internet pueda comprar valores gubernamentales. El primer paso es registrarse en la plataforma para poder crear una cuenta.

Una vez dado de alta en la plataforma, el usuario podrá comenzar a invertir a partir de 100 pesos siguiendo los siguientes pasos:

Iniciar sesión con el usuario y contraseña registrados. Seleccionar la opción comprar. Elegir un instrumento y el plazo a invertir. Seleccionar la subasta (semana) en la que se desea participar. Ingresar el monto que se desea invertir (el mínimo son 100 pesos). Seleccionar la forma de pago. Si se desea, se puede elegir una opción para que al término del plazo se reinvierta el dinero de manera automática.

¿Cuánto gano en Cetes por cada 100 pesos invertidos?

Las tasas de interés de los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes) registraron reducciones en la subasta semanal de valores gubernamentales del Banxico realizada el martes 30 de septiembre pasado.

En la subasta, la tasa de Cetes a 28 días pasó de 7.20% a 7.19%, una disminución de 0.01 puntos porcentuales. Mientras que la tasa de Cetes a 90 días pasó de 7.50% a 7.47%, una baja de 0.03 puntos porcentuales.

A la par, la tasa de Cetes a 175 días cayó de 7.57% a 7.55%, una disminución de 0.02 puntos porcentuales; en tanto que la tasa de Cetes a 707 días, la del mayor plazo, bajó de 7.70% a 7.63%, una variación negativa de 0.07 puntos porcentuales.

Con estas tasas, dependiendo del plazo, la ganancia por cada 100 pesos es la siguiente:

28 días (1 mes) : 52 centavos.

: 52 centavos. 90 días (3 meses) : 1 peso con 73 centavos.

: 1 peso con 73 centavos. 175 días (6 meses): 3 pesos con 52 centavos.

3 pesos con 52 centavos. 707 días (un año): 7 pesos con 22 centavos.

Historias recomendadas:

AMP