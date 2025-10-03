Grupo México Lanza Oferta Vinculante para Adquirir hasta 100% de Banamex

Grupo México presentó este viernes 3 de octubre una oferta vinculante a Citigroup para adquirir hasta el 100% de Grupo Financiero Banamex, con la promesa de que la institución quede bajo control mayoritariamente mexicano.

A través de un anuncio, la firma puntualizó que esta propuesta contempla dos esquemas: por el 25% del capital se pagaría un múltiplo de 0.85 veces su valor en libros y por el 75% restante, un múltiplo de 0.80.

En caso de que la familia Chico Pardo decida mantener la inversión del 25% previamente acordada con Citi, Grupo México adquiriría el 75% restante bajo las mismas condiciones.

Información en desarrollo...