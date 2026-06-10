¿Abren los Bancos en México Este Jueves 11 de Junio por Inauguración de Mundial 2026?

A menos de dos días de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Asociación de Bancos de México (ABM) emitió un comunicado para aclarar las dudas de los usuarios sobre la disponibilidad de los servicios financieros durante esta jornada de apertura deportiva.

La institución confirmó que las sucursales bancarias operarán el jueves 11 de junio de 2026 de manera regular en la Ciudad de México y en el resto del país.

Sucursales abiertas y horarios de atención

En el documento, la ABM detalló las condiciones bajo las cuales se atenderá al público en general el próximo jueves 11 de junio:

Operación ordinaria: Las sucursales bancarias ubicadas en la Ciudad de México abrirán y operarán con total normalidad a pesar de las actividades relacionadas con la inauguración del torneo mundialista.

Horarios particulares: La prestación de los servicios se brindará en las ventanillas siguiendo los horarios tradicionales que cada institución bancaria establece en lo particular. Los usuarios deberán verificar los cierres específicos de su propio banco.

Las sucursales bancarias en la CDMX operarán con normalidad el próximo 11 de junio.

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Compromiso con el sistema financiero

La Asociación enfatizó que la prestación de los servicios bancarios se mantiene como una actividad prioritaria en el país, debido a que la banca en su conjunto funciona como un actor fundamental para el correcto desarrollo de la economía nacional.

Asimismo, la ABM y cada uno de sus bancos asociados reiteraron su compromiso con el público en general por seguir trabajando para ofrecer el mejor de los servicios a sus clientes, resguardando de esta manera la solidez del sistema financiero.

AMP