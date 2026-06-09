Lista Completa: Estados que Anunciaron Suspensión de Clases el 11 de Junio 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum publicó este martes 9 de junio el decreto por el que se establecen diversas medidas administrativas en el marco de la inauguración del Mundial 2026 en la Ciudad de México, incluyendo la suspensión de clases el próximo jueves en las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria.

Más tarde, otras entidades se sumaron a la iniciativa con medidas similares como parte de las medidas de movilidad implementadas con motivo de la inauguración de la justa internacional de futbol.

En todos los casos, la suspensión de actividades aplica para, al menos, instituciones de educación básica con el propósito de contribuir al adecuado desarrollo de las actividades previstas durante la jornada inaugural, así como evitar contratiempos en los traslados de estudiantes, docentes, madres y padres de familia.

¿En qué estados no habrá clases el 11 de junio 2026?

Además de la Ciudad de México, Jalisco es una de las entidades donde no habrá clases el próximo jueves, informó el gobernador de la entidad, Pablo Lemus Navarro. "En sintonía con el anuncio dado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre la suspensión de actividades este próximo 11 de junio", informó en un videomensaje difundido en redes sociales.

Tenemos un anuncio importante que darles, en sintonía con el anuncio dado por la Presidenta, @Claudiashein, sobre la suspensión de actividades este próximo 11 de junio. Ayúdanos a difundir el mensaje. pic.twitter.com/ytBCm8v7fp — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) June 9, 2026

De igual forma, el gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), informó que el jueves se suspenderán las clases en escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos de la entidad.

"Aplica para instituciones de Educación Básica, Media Superior y Superior; las actividades se reanudarán de manera habitual el viernes 12 de junio", informó la dependencia estatal en un comunicado.

AMP