Lista Completa: Estados que Anunciaron Suspensión de Clases el 11 de Junio 2026

En sintonía con el anuncio dado por la presidenta Claudia Sheinbaum para la CDMX, otras entidades se sumaron con medidas similares

Una madre acompaña a sus dos hijas al salón de clases. Foto: CuartoscuroUna madre acompaña a sus dos hijas al salón de clases. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+