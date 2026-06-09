Estados Unidos Lanza Ataques Contra Irán en Respuesta al Derribo de un Helicóptero Apache

Estados Unidos atacó Irán este martes tras el derribo de un Apache en el estrecho de Ormuz; CENTCOM calificó la misión como una "respuesta proporcional" por orden de Trump.

Estados Unidos Lanza Ataques Contra Irán en Respuesta al Derribo de un Helicóptero ApacheFoto: Reuters.

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