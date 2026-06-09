Estados Unidos Lanza Ataques Contra Irán en Respuesta al Derribo de un Helicóptero Apache

El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) lanzó este martes ataques contra Irán por orden directa del presidente Donald Trump, en represalia por el derribo de un helicóptero Apache la noche anterior en el estrecho de Ormuz.

Los dos pilotos a bordo fueron rescatados con vida horas antes de que comenzara la operación.

La acción ocurre mientras la región vive una de sus semanas más tensas: Irán e Israel han intercambiado ataques en días recientes y el propio Trump exigía el fin "inmediato" de las ofensivas al tiempo que decía poder cerrar un acuerdo con Irán en "dos o tres días".

En respuesta, la Guardia Revolucionaria de Irán dijo que atacó con drones la Quinta Flota de Estados Unidos en Baréin.

Lo que pasó con el Apache antes de que EUA atacara

El helicóptero AH-64 Apache cayó la noche del lunes 8 de junio durante un patrullaje en el estrecho de Ormuz, cerca de la costa de Omán.

Los dos tripulantes fueron rescatados esa misma noche sin heridas.

Trump confirmó el incidente este martes por la mañana y anticipó que su país respondería.

El mismo lunes, fuerzas estadounidenses dispararon a un buque petrolero por violar el bloqueo a puertos iraníes.

¿Cómo justificó el Pentágono la operación contra Irán?

Trump había dejado clara su postura antes de que comenzaran los ataques. Según el material difundido por la presidencia, el mandatario sentenció que "no obstante, Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque."

CENTCOM, por su parte, describió la misión como defensiva y proporcional. El organismo castrense señaló que "la misión es una respuesta proporcional a la agresión iraní injustificada."