Localizan Hombre Sin Vida tras Reporte de Olores Fétidos en Santa Catarina, NL

Luego de que vecinos de la Privada San Pedro reportaran un olor fétido, autoridades localizaron a un hombre sin vida dentro de una propiedad

Localizan hombre sin vidaFoto: N+

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Autoridades localizan a un hombre sin vida en Santa Catarina tras reporte de olores fétidos. Sin signos de violencia, se investigan las causas de su muerte.

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