Autoridades de seguridad localizaron a un hombre sin vida al interior de un domicilio ubicado sobre la calle Santa Clara, en la Privada San Pedro, en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León. Este hecho fue descubierto luego de que vecinos reportaran, la mañana de este martes 9 de junio, un olor fétido.

Luego de que se presentara este reporte, al lugar acudieron varias unidades de seguridad, quienes al detectar de donde provenía el olor, ingresaron a una propiedad. Dentro de este sitio fue localizado un hombre que ya no contaba con signos vitales, por lo que de inmediato este punto fue acordonado y asegurado para llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

Minutos más tarde a este sitio llegaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) quienes ya comenzaron con las labores necesarias para identificar al sujeto y determinar la razón de su muerte.

Hombre localizado sin vida había reportado malestares físicos en su trabajo

El departamento de recursos humanos de la empresa donde el hombre fallecido laboraba, mencionó a los agentes de investigación que el miércoles 3 de junio el sujeto se había presentado a trabajar con diversos malestares físicos, por lo que podría estar relacionado con su muerte.

Hasta el momento, las autoridades solo han mencionado que el hombre no presentaba signos de violencia y que fue localizado vistiendo solo un pantalón de mezclilla. Esta propiedad continuará bajo resguardo de los agentes de investigación, quienes seguirán recabando más detalles sobre este hecho.