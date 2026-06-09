Alertan por Fuertes Lluvias, Granizo y Riesgo de Inundaciones en Chihuahua

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió una alerta preventiva ante la llegada de un temporal de lluvias que impactará gran parte del estado de Chihuahua durante las próximas horas.

De acuerdo con el pronóstico oficial, a partir de este miércoles se esperan precipitaciones de moderadas a puntualmente fuertes, con acumulados de entre 25.1 y 50 milímetros, principalmente en municipios de la Sierra Tarahumara, donde existe riesgo de inundaciones repentinas.

Además, se prevén lluvias dispersas a moderadas con chubascos en regiones del centro, sur, este y oeste del estado, mientras que en la zona norte las precipitaciones serían de aisladas a dispersas.

Las autoridades advirtieron que las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, posible caída de granizo y ráfagas de viento que superarían los 55 kilómetros por hora.

También existe posibilidad de tolvaneras en diversos tramos carreteros, así como acumulación de agua en calles y avenidas.

Prevén lluvias en Chihuahua capital entre miércoles y jueves

La Coordinación Municipal de Protección Civil informó que para la noche del miércoles y la tarde del jueves se esperan lluvias en la ciudad de Chihuahua.

Asimismo, autoridades señalaron que durante este verano podrían registrarse precipitaciones importantes debido al fenómeno climático conocido como “El Niño”, el cual favorece el calentamiento del océano y la formación de huracanes cuyos remanentes podrían impactar en territorio chihuahuense.

El coordinador municipal de Protección Civil, Iván Rivera, explicó que ya fue aprobado un plan de contingencia local para atender situaciones de riesgo propias de la temporada.

“Sobre las lluvias estamos con recorridos en los ríos y arroyos para que no haya basura ni gente”, indicó.

Además, señaló que se instalarán puntos de hidratación durante las ondas de calor en zonas de alta afluencia de personas, con el objetivo de prevenir afectaciones por las altas temperaturas.

Protección Civil recomendó a la población evitar cruzar ríos, arroyos y zonas inundadas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse atentos a los avisos oficiales y reportes de emergencia a través del 9-1-1.