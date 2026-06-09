Alertan por Fuertes Lluvias, Granizo y Riesgo de Inundaciones en Chihuahua

Protección Civil emitió una alerta preventiva por lluvias fuertes, granizo y vientos intensos en Chihuahua. Autoridades advierten riesgo de inundaciones y tolvaneras.

nubesFoto: CEPC

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Protección Civil de Chihuahua alerta por lluvias fuertes y granizo, riesgo de inundaciones y tolvaneras. Mantente informado y seguro.

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