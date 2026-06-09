Maestra se Intoxica por Fuga de Gas en Secundaria de Chihuahua; Alumno Jugaba con Conexiones

Una maestra de la Secundaria Federal Número 3 en Chihuahua resultó intoxicada por una fuga de gas LP presuntamente provocada por un estudiante que manipulaba las conexiones.

ambulancia afuera de escuelaFoto: N+

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Fuga de gas en escuela de Chihuahua deja a maestra intoxicada. Estudiante jugaba con líneas de gas. Descubre más sobre el caso.

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