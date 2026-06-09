Maestra se Intoxica por Fuga de Gas en Secundaria de Chihuahua; Alumno Jugaba con Conexiones

Una maestra de la Escuela Secundaria Federal Número 3 resultó intoxicada por gas LP luego de registrarse una fuga al interior de un salón de clases en la colonia Campesina, en la ciudad de Chihuahua.

El incidente movilizó a paramédicos de la Policía Municipal hasta el plantel educativo ubicado sobre las calles Miguelitos y Girasoles.

De acuerdo con los primeros reportes, la emergencia se originó después de que un estudiante presuntamente comenzara a jugar con las líneas de gas de un calentón instalado dentro del aula, provocando una fuga.

Al percatarse de la situación, la docente intentó controlar el problema; sin embargo, inhaló el gas y perdió el conocimiento.

Paramédicos brindaron oxígeno a docente intoxicada en Chihuahua

Tras el incidente, personal de la escuela auxilió rápidamente a la maestra mientras arribaban técnicos en urgencias médicas de la Policía Municipal.

Los paramédicos le brindaron oxígeno en el lugar para estabilizarla después de la intoxicación.

Posteriormente, la docente decidió trasladarse por sus propios medios a un hospital para recibir una valoración médica más detallada. Hasta el momento, no se informó sobre estudiantes lesionados ni mayores afectaciones dentro del plantel educativo.