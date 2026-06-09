Muere Adulta Mayor Tras Ser Atropellada por Camioneta en Ciudad Juárez

La mañana de este martes 9 de junio se registró un accidente vial en el que una mujer perdió la vida tras ser arrollada por una camioneta en el cruce de la calle Toronja Roja y el Blvd. Zaragoza, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las primeras versiones, la conductora de la camioneta circulaba sobre la calle Toronja Roja y, al incorporarse al Blvd. Zaragoza atropelló a una mujer de aproximadamente 70 años de edad, quien quedó tendida sobre el asfalto.

Autoridades Cerraron Circulación en la Zona

Al lugar arribaron familiares de la víctima, así como elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y agentes de la Coordinación General de Seguridad Vial, quienes resguardaron la zona y cerraron por completo la circulación sobre el bulevar para permitir las labores correspondientes.

Asimismo, se solicitó la presencia de personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para efectuar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley.

Conductora Permaneció en el Lugar

En cuanto a la conductora, esta permaneció en el lugar junto al vehículo en espera de que las autoridades concluyeran el peritaje correspondiente, el cual permitirá determinar cómo ocurrieron los hechos y, en caso necesario, deslindar responsabilidades.