Muere Adulta Mayor Tras Ser Atropellada por Camioneta en Ciudad Juárez

Una adulta mayor falleció la mañana de este martes tras ser atropellada sobre el Blvd. Zaragoza, en Ciudad Juárez.

Víctima quedó tendida sobre el asfaltoFoto: N+

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Una adulta mayor pierde la vida en el Blvd. Zaragoza tras ser atropellada. Autoridades cierran la zona para investigar.

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