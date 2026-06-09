Ataque Armado Deja Dos Muertos y un Lesionado en Ciudad Juárez

Un ataque armado en el fraccionamiento Villa Colonial dejó dos hombres sin vida y un lesionado, quien fue trasladado en un vehículo particular a un hospital.

Ataque armado deja dos muertos y un lesionado en Ciudad JuárezFoto: N+

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Dos hombres asesinados y uno herido tras un ataque en Villa Colonial, Ciudad Juárez. Se encontraron 10 casquillos en el lugar. Las investigaciones continúan.

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