Ataque Armado Deja Dos Muertos y un Lesionado en Ciudad Juárez

La noche del lunes 8 de junio, dos personas fueron asesinadas y una más resultó lesionada tras un ataque armado registrado en el cruce de las calles Paseo de los Arcos y La Fuente, en el fraccionamiento Villa Colonial, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las primeras versiones, varios sujetos armados arribaron a una vivienda ubicada en el cruce antes mencionado y dispararon en diversas ocasiones contra tres hombres que se encontraban afuera del domicilio.

Durante el ataque, uno de los hombres perdió la vida en el lugar, mientras que otra de las víctimas resultó lesionada y fue trasladada a recibir atención médica a bordo de un vehículo particular.

Asimismo, la tercera víctima intentó escapar de los agresores; sin embargo, fue interceptada por los atacantes en el cruce de las calles La Fuente y Paseo del Portal, donde fue asesinada a balazos.

Localizaron al Menos 10 Casquillos

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar tras un llamado realizado por vecinos al número de emergencias 911, quienes localizaron a las víctimas y procedieron a resguardar el área.

Posteriormente, agentes de la Fiscalía General del Estado arribaron al sitio para realizar el levantamiento de evidencias e integrar la carpeta de investigación. Autoridades señalaron que en el lugar fueron localizados al menos 10 casquillos percutidos.

Continúan Investigaciones

Hasta el momento no se han dado a conocer datos sobre la identidad de las víctimas. Se espera que, una vez concluidas las investigaciones, las autoridades puedan determinar tanto la identidad de los responsables como el motivo del ataque.

Con este hecho, en Ciudad Juárez se han registrado 14 homicidios dolosos y el hallazgo de cuatro osamentas en lo que va del mes de junio.