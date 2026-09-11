Seguridad

Resguardan a Tres Menores por Omisión de Cuidados en Torreón, Coahuila

La Unidad Violeta de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón auxiliaron a tres niños en la colonia Magdalenas

Resguardan a Tres Menores por Omisión de Cuidados en Torreón, CoahuilaLos menores fueron entregados por elementos de seguridad y entregados a su padre. Foto: N+

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