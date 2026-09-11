Tres menores de edad fueron resguardados por elementos de la Unidad Violeta de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón, luego de que fueran reportados en una situación de omisión de cuidados al interior de un domicilio, donde permanecieron solos y sin alimento durante varias horas.

El auxilio se solicitó en una vivienda ubicada sobre la calle Río Yaqui, en la colonia Magdalenas. Ante el reporte, los agentes acudieron al lugar para verificar las condiciones en las que se encontraban los menores.

Al llegar, los oficiales se entrevistaron con una mujer de 38 años, quien señaló ser tía materna de los niños. Explicó que recibió una llamada de sus sobrinos, quienes le informaron que se encontraban solos, sin haber comido y sin dinero desde temprana hora.

Los agentes procedieron a resguardar a los tres menores, de 16, 10 y 9 años de edad. Posteriormente, fueron entregados a su padre y a su tía materna, quienes quedaron a cargo de su cuidado.

En el lugar también fue detenida Hilda Karina 'N', de 35 años, madre de los menores, quien fue puesta a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica y deslindar las responsabilidades correspondientes por los delitos que le resulten.