La Fiscalía General de la República dio a conocer información oficial relacionada con el rescate de víctimas de tráfico de personas y la detención de presuntos responsables, como resultado de un cateo realizado en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en Ciudad Juárez.

De acuerdo con la información emitida, elementos federales lograron identificar un domicilio ubicado en la colonia Felipe Ángeles, el cual presuntamente era utilizado como casa de seguridad para el resguardo clandestino de personas. Por ello, autoridades cumplimentaron una orden de cateo otorgada por un juez de control.

Liberaron a Siete Personas Durante el Operativo

Durante el cateo, autoridades localizaron al interior del inmueble a dos mujeres y cinco hombres, dando un total de siete víctimas, quienes se encontraban privadas de la libertad dentro del lugar, por lo que procedieron a su liberación inmediata.

En el sitio fueron detenidas en flagrancia cuatro personas identificadas como Maritza “N”, Rosa “N”, Genoveva “N” y Jorge “N”, quienes son señalados como probables integrantes de una organización criminal que opera en esta frontera.

Aseguraron Celulares, Cartuchos y Dinero en Efectivo

Asimismo, dentro del inmueble fueron asegurados 23 teléfonos celulares, cargadores para armas largas, cartuchos de distintos calibres, tarjetas bancarias, identificaciones, dinero en efectivo y diversa documentación vinculada con las actividades delictivas investigadas.

Los detenidos, así como los objetos y el inmueble asegurado, fueron puestos a disposición de la autoridad competente, mientras peritos especializados realizarán los análisis correspondientes al material bélico y tecnológico asegurado durante el operativo.