Detienen a Cuatro Integrantes de Célula Criminal en Ciudad Juárez; Rescatan a 7 Víctimas

La FGR logró la detención de cuatro presuntos integrantes de un grupo delictivo y el rescate de siete víctimas durante un cateo realizado en una vivienda de Ciudad Juárez.

Identificaron domicilio usado como casa de seguridadFoto: FGR

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Operativo en Ciudad Juárez: Detienen a 4 criminales y rescatan a 7 víctimas de tráfico humano.

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