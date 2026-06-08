Muere Niño de 8 Años Ahogado en la Alberca de una Terraza en Ciudad Juárez

Durante la madrugada del domingo 7 de junio, se reportó el fallecimiento de un menor de apenas 8 años, quien murió ahogado dentro de la alberca de una terraza ubicada en la colonia Las Cañadas, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el menor, identificado por sus familiares con las iniciales E.L.C., cayó a la alberca de la terraza ubicada en el cruce del Blvd. Independencia y la calle Francisco Márquez, sin que sus familiares se percataran del incidente.

Posteriormente, al notar lo ocurrido, el niño fue sacado inconsciente del fondo de la alberca por sus propios familiares, quienes realizaron el llamado al número de emergencias 911.

Tras el reporte, autoridades acudieron al lugar para abrir paso y trasladar al menor a una clínica privada ubicada sobre la carretera Juárez–Porvenir, donde personal médico intentó brindarle los primeros auxilios; sin embargo, el menor ya no contaba con signos vitales.

Clausuran Terraza por Presuntas Irregularidades

Luego del fallecimiento, autoridades de la Subsecretaría de Gobernación acudieron a la terraza y procedieron con la clausura del sitio, presuntamente por operar sin los permisos correspondientes.

Cabe señalar que no es la primera ocasión en que se registran incidentes de este tipo con menores de edad en terrazas y albercas de la ciudad, por lo que se reitera la importancia de mantener vigilancia constante en este tipo de espacios.