Muere Niño de 8 Años Ahogado en la Alberca de una Terraza en Ciudad Juárez

Un menor de 8 años cayó a la alberca de una terraza en Ciudad Juárez; al ser trasladado para recibir atención médica, ya no contaba con signos vitales.

Clausuran Terraza por Presuntas IrregularidadesFoto: N+

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Un menor de 8 años fallece ahogado en una terraza de Ciudad Juárez. Las autoridades clausuran el lugar por irregularidades.

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