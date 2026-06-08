Conductora Vuelca Tras Chocar Contra Señalamiento Vial en Ciudad Juárez

Una conductora terminó impactándose contra un señalamiento vial sobre el Blvd. Zaragoza luego de que presuntamente se quedara dormida al volante.

Mujer presuntamente se quedó dormida al volanteFoto: N+

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Conductora Vuelca Tras Chocar Con Señalamiento Vial Juárez