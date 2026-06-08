Conductora Vuelca Tras Chocar Contra Señalamiento Vial en Ciudad Juárez

La madrugada del lunes 8 de junio, se registró la volcadura de un automóvil color negro sobre el Blvd. Zaragoza, en Ciudad Juárez, luego de que la conductora chocara contra un señalamiento vial.

De acuerdo con las primeras versiones, la conductora circulaba sobre el bulevar antes mencionado cuando, al llegar al cruce con la calle Marruecos, presuntamente se quedó dormida y se impactó contra un señalamiento vial con base reforzada, provocando que el vehículo se desplazara varios metros hasta terminar volcado.

Conductora Resultó Ilesa Tras el Accidente

Agentes de la Coordinación General de Seguridad Vial acudieron al lugar para resguardar el área y realizar el peritaje correspondiente. En el sitio se informó que la mujer no presentaba lesiones, por lo que no fue necesaria la presencia de una ambulancia para brindarle atención médica.

Asimismo, autoridades indicaron que el vehículo contaba con seguro, por lo que la conductora no fue detenida y responderá por los daños ocasionados; posteriormente, una grúa acudió al lugar para retirar el automóvil, el cual presentó daños de consideración.