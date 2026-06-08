Accidente Vial en Ciudad Juárez Deja un Joven Sin Vida y Dos Lesionados

El accidente ocurrió luego de que el conductor perdiera el control del vehículo y chocara contra el camellón, falleciendo en el lugar a causa del impacto.

Accidente deja un joven sin vida y dos lesionadosFoto: N+

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Accidente en Ciudad Juárez: un joven fallece y dos quedan heridos al chocar contra el camellón. Conoce los detalles.

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