Accidente Vial en Ciudad Juárez Deja un Joven Sin Vida y Dos Lesionados

La noche del domingo 7 de junio, se reportó al número de emergencias un accidente vial sobre el Blvd. Juan Pablo II, el cual dejó a un joven sin vida y a dos más lesionados, luego de perder el control del vehículo en el que viajaban.

De acuerdo con las primeras versiones brindadas por las autoridades, tres jóvenes circulaban a exceso de velocidad a bordo de un automóvil color gris sobre dicho bulevar y, al pasar el cruce con la calle Arizona, perdieron el control de la unidad.

El vehículo terminó impactándose contra el camellón lateral y unas vallas metálicas, lo que provocó que saliera proyectado varios metros, diera varias volteretas y finalmente quedara volcado sobre la vialidad. Guiadores que circulaban por la zona realizaron el llamado al 911 para reportar lo ocurrido.

Un Joven Murió y Dos Más Resultaron Heridos

Elementos de la Coordinación General de Seguridad Vial arribaron al lugar para resguardar el área y realizar el peritaje correspondiente. En el sitio localizaron sin vida al conductor, identificado únicamente como un joven de 19 años, mientras que otro de 18 y un menor de 17 resultaron lesionados.

Paramédicos de Rescate brindaron los primeros auxilios a los lesionados y posteriormente los trasladaron a un hospital para recibir atención médica. Asimismo, se solicitó la presencia de personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para efectuar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a sus instalaciones.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de las víctimas; se espera que las autoridades brinden más información una vez que concluyan las investigaciones correspondientes.