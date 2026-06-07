Maestros se Manifiestan y Toman Caseta de Villa Ahumada en Chihuahua

La tarde de este domingo 7 de junio, maestros y trabajadores de la educación tomaron la caseta de peaje de Villa Ahumada, ubicada en el kilómetro 216, como parte de las movilizaciones que mantienen a nivel nacional.

Los docentes señalaron que esta acción forma parte de las protestas iniciadas el pasado viernes, tras la toma del puente internacional Zaragoza en Ciudad Juárez.

Exigen Abrogación de la Ley del ISSSTE 2007

Los manifestantes explicaron que su principal demanda es la abrogación de la Ley del ISSSTE del 2007, al considerar que afecta sus condiciones de jubilación.

Asimismo, exigieron la implementación de un sistema solidario de pensiones y un aumento salarial emergente que les permita enfrentar el incremento en el costo de vida.

Aseguraron que continuarán con las acciones de protesta hasta obtener una respuesta favorable por parte de las autoridades correspondientes, al considerar que sus demandas buscan mejorar las condiciones laborales y de retiro para los trabajadores de la educación.

Caseta de Villa Ahumada, la Más Cara del Estado

Cabe destacar que la caseta de Villa Ahumada es la más cara del estado de Chihuahua, con un costo de 246 pesos. Durante la protesta, los maestros realizaron boteo y solicitaron aportaciones voluntarias a los automovilistas.