Maestros se Manifiestan y Toman Caseta de Villa Ahumada en Chihuahua

Trabajadores de la educación realizaron una manifestación en la caseta de Villa Ahumada, en el kilómetro 216, para exigir mejores condiciones de jubilación.

Docentes se manifiestan y toman caseta de Villa AhumadaFoto: N+

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Maestros toman la caseta más cara de Chihuahua en Villa Ahumada para exigir mejores jubilaciones y abrogación de la Ley del ISSSTE 2007. ¿Qué opinas de sus demandas?

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