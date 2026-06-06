Policías Rescatan a Niño Encadenado en una Casa de Ciudad Juárez; Detienen a su Madre

Un niño de 9 años fue rescatado por policías en la colonia Toribio Ortega de Ciudad Juárez tras ser localizado encadenado dentro de una vivienda. Su madre fue detenida.

Madre de menor encadenado detenidaFoto: SSPM

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Policías en Ciudad Juárez liberan a un niño encadenado por su madre. El menor está bajo protección mientras continúan las investigaciones. Descubre los detalles de este alarmante suceso.

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