Policías Rescatan a Niño Encadenado en una Casa de Ciudad Juárez; Detienen a su Madre

Un niño de nueve años fue rescatado por elementos de la Policía Municipal luego de ser localizado encadenado dentro de una vivienda en la colonia Toribio Ortega, en Ciudad Juárez.

Fue en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Tres Jacales y El Potrero, donde los oficiales escucharon los gritos de auxilio y decidieron ingresar a la vivienda, ahí encontraron al menor atado de un pie con una cadena.

De inmediato, los policías liberaron y resguardaron al niño, quien manifestó que su madre presuntamente lo había amarrado para evitar que saliera del domicilio.

Detienen a mujer acusada de violencia familiar en Ciudad Juárez

En el lugar fue detenida Leyma “N”, de 35 años de edad, por su presunta responsabilidad en el delito de violencia familiar.

Además, las autoridades aseguraron la cadena que presuntamente era utilizada para mantener inmovilizado al menor.

Posteriormente, el niño fue canalizado al Departamento de Trabajo Social de la estación de Policía del Distrito Universidad, donde quedó bajo protección mientras continúan las investigaciones correspondientes.

Las autoridades no informaron si existían antecedentes previos de violencia familiar relacionados con este caso.