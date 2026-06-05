Bloquean con Sillones Calle Aldama de Chihuahua por Falta de Respuesta de COESVI

Lideresas de la colonia El Porvenir y ladrilleros realizaron un bloqueo sobre la calle Aldama, en la ciudad de Chihuahua, para exigir respuesta a diversas demandas relacionadas con afectaciones en viviendas tras las lluvias registradas meses atrás.

Los manifestantes señalaron principalmente la falta de atención por parte de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (COESVI), dependencia con la que aseguran ya habían sostenido acuerdos previos.

De acuerdo con los inconformes, esta no es la primera vez que realizan una protesta por la misma situación, ya que durante el pasado mes de abril también se manifestaron para denunciar daños ocasionados por las precipitaciones en sus colonias.

En aquella ocasión, al sitio acudió Antonio Chávez, director de COESVI, quien solicitó que levantaran el plantón y se comprometió por escrito a atender sus demandas.

Posteriormente, personal de la dependencia acudió a las colonias afectadas para realizar sondeos y recopilar información de las familias perjudicadas.

Manifestantes amenazan con tomar instalaciones en Chihuahua

Sin embargo, los habitantes aseguraron que, a tres meses de aquellas promesas, sus peticiones continúan sin resolverse.

Ante esta situación, decidieron nuevamente bloquear la circulación sobre la calle Aldama, donde advirtieron que permanecerán el tiempo que sea necesario hasta obtener una respuesta concreta de las autoridades.

Además, señalaron que, en caso de no recibir atención, podrían intensificar las protestas y tomar instalaciones en la ciudad de Chihuahua.

El bloqueo generó afectaciones a la movilidad en el sector, mientras elementos de seguridad y autoridades permanecían atentos al desarrollo de la manifestación.