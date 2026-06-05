Bloquean con Sillones Calle Aldama de Chihuahua por Falta de Respuesta de COESVI

Habitantes de la colonia El Porvenir y ladrilleros bloquearon la calle Aldama en Chihuahua para exigir respuesta de COESVI por afectaciones en viviendas tras las lluvias.

bloqueo calle aldamaFoto: N+

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Vecinos de El Porvenir en Chihuahua bloquean calle Aldama por incumplimientos de COESVI. Exigen soluciones tras promesas incumplidas. ¿Habrá respuesta?

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