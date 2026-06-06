Atacan a Balazos a Hombre en Praderas del Sol de Ciudad Juárez; Presenta Heridas Graves

Un hombre de aproximadamente 35 años resultó gravemente herido tras ser atacado a balazos afuera de su casa en el fraccionamiento Praderas del Sol, en Ciudad Juárez.

praderas del sol cd. JuárezFoto: N+

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Violencia en Praderas del Sol, Ciudad Juárez: Un hombre de 35 años fue atacado a balazos afuera de su casa. La policía busca a los responsables. Infórmate sobre los detalles.

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