Atacan a Balazos a Hombre en Praderas del Sol de Ciudad Juárez; Presenta Heridas Graves

Un hombre de aproximadamente 35 años de edad resultó con heridas de gravedad luego de ser atacado a balazos cuando se encontraba al exterior de su casa en el fraccionamiento Praderas del Sol, en Ciudad Juárez.

El hecho generó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad hasta el cruce de las calles Sol de la Loma y Praderas del Sol, donde vecinos reportaron haber escuchado al menos cinco detonaciones de arma de fuego.

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, tras los disparos los residentes del sector se percataron de que uno de sus vecinos había sido alcanzado por los proyectiles.

Cuando los agentes arribaron a la escena, la víctima ya era trasladada por familiares a bordo de una camioneta hacia un hospital para recibir atención médica urgente.

Según los primeros reportes, el hombre presentaba múltiples heridas de bala en el tórax y abdomen.

Agresores escaparon corriendo tras ataque en Ciudad Juárez

Testigos señalaron que los responsables de la agresión fueron dos sujetos vestidos de negro, quienes huyeron corriendo después de cometer el ataque armado.

La zona quedó bajo resguardo de las autoridades mientras elementos de investigación y peritos iniciaban las diligencias correspondientes para recabar evidencia y esclarecer lo ocurrido.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con este hecho violento registrado en el fraccionamiento Praderas del Sol.