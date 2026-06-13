Pakistán Anuncia Que Acuerdo de Paz entre EUA e Irán Podría Finalizar en las Próximas 24 Horas

El primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif dijo que está más cerca que nunca el texto que daría fin a la guerra entre ambos países

Banderas de PakistánPakistán es el mediador entre Estados Unidos e Irán. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

El acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán podría concluir en 24 horas, según Pakistán. El primer ministro Sharif destaca la inminente firma electrónica. ¿Qué significa esto para el futuro de ambos países?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+