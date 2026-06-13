Pakistán Anuncia Que Acuerdo de Paz entre EUA e Irán Podría Finalizar en las Próximas 24 Horas

En las próximas 24 horas, podría quedar finalizado el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, informó el gobierno de Pakistán, que funge como mediador entre ambas naciones.

A través de la plataforma X, el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, escribió que el texto que dé fin a las hostilidades está cada vez más cerca.

"Estamos más cerca que nunca de un acuerdo de paz. Con la finalización probablemente en las próximas 24 horas, Pakistán se prepara para la firma electrónica del acuerdo inmediatamente después, seguida de conversaciones técnicas la próxima semana".

Agradecimiento

Shehbaz Sharif agregó un agradecimiento a Estados Unidos e Irán por su compromiso para negociar una salida al conflicto.

"Nos gustaría agradecer a los Estados Unidos de América y a la República Islámica de Irán por su compromiso continuo durante las negociaciones, y extendemos nuestro sincero agradecimiento a nuestros hermanos en la región por su apoyo. Estamos confiados en que este histórico acuerdo de paz formará una base sólida para una paz duradera".

We are closer to a peace deal than ever before. With finalisation likely expected in the next 24 hours, Pakistan is preparing for the electronic signing of the peace deal immediately after, followed by technical level talks next week.



We would like to thank United States of… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 13, 2026

Un acuerdo tardado

Después de semanas de negociaciones en punto muerto, Washington y Teherán hicieron saber en los últimos días que estaban cerca de un acuerdo para poner fin a la contienda.

Hay que recordar que la guerra inició el 28 de febrero con la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra la república islámica.

La incertidumbre se ha mantenido con amenazas cruzadas en todo momento y hostilidades. Este mismo sábado, Estados Unidos dijo haber abatido varios drones iraníes que apuntaban a buques comerciales en el estrecho de Ormuz.

ICM