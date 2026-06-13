Le Roban a la Selección de Inglaterra Zapatos y Balones a su Llegada a Kansas City

La selección de Inglaterra que participa en el Mundial 2026 sufrió el robo de sus zapatos y los balones de entrenamiento antes de llegar a su base de concentración en Kansas City para su primer entrenamiento, según indicó la Football Association, organismo regulador del futbol inglés.

El equipo inglés, tenía previsto su primer entrenamiento la tarde de este sábado en el Swope Soccer Village de Kansas City, ante lo que el combinado que dirige el alemán Thomas Tuchel deberá apresurarse para adquirir nuevos zapatos deportivos.

Policía de Misuri

Por su parte la Policía de Misuri confirmó que "investiga un posible robo de equipamiento del convoy de un equipo que había llegado a Kansas con artículos faltantes", y aseguró se abrió una investigación.

Primer partido

La escuadra inglesa tiene todavía casi cinco días de entrenamientos antes de enfrentarse en su primer partido de este Mundial a Croacia en Dallas, el miércoles.

Posteriormente el 23 de junio se enfrentará a Ghana y el 27 de junio a Panamá.

Con información de EFE

LECQ