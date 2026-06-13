Le Roban a la Selección de Inglaterra Zapatos y Balones a su Llegada a Kansas City

Los ingleses tienen casi cinco días de entrenamientos por delante, antes de enfrentar el miércoles en su primer partido de este Mundial a Croacia

Zapatos deportivos para futbol.Foto: Pixabay | Ilustrativa

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¡Increíble! A la selección de Inglaterra le roban zapatos y balones al llegar a Kansas City para el Mundial 2026. Conoce los detalles de este incidente antes de su debut contra Croacia.

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